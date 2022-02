Ghostwire Tokyo: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo una lunga attesa, finalmente è stata confermata la data d’uscita di Ghostwire: Tokyo, nuovo titolo sviluppato da Tango Gameworks, software house responsabile dei due capitoli di The Evil Within. I preorder sono già disponibili e, come vi consueto, li abbiamo raccolti in questo articolo per consentirvi di portare a casa il gioco ai prezzi migliori disponibili sul mercato.

In Ghostwire: Tokyo vi troverete a esplorare una Tokyo stravolta da esperienza soprannaturali, dove gli abitanti sono spariti e dovrete vedervela con tanti nemici grazie a poteri e abilità spettrali potenziabili. Come affermato nella nostra anteprima, “in Ghostwire: Tokyo, al di là di un fido arco che vi tornerà utile in molte occasioni, userete principalmente le vostre mani. I rapidi gesti in cui si produrrà il protagonista sono manovre di esorcizzazione degli spiriti che si sostanziano in attacchi magici”.

Ghostwire: Tokyo sarà lanciato il prossimo 25 marzo per Sony PlayStation 5 e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Standard Edition

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi subito a capofitto a caccia di zombie spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi l’edizione standard.

Deluxe Edition

Rispetto all’edizione Standard, la Deluxe Edition comprende anche alcuni contenuti digitali, quali il completo Shinobi e armi Kunai, nonché il pacchetto stile streetwear.