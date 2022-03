Ghostbusters: Spirits Unleashed, acchiappafantasmi (canonici) in multiplayer

Gli anni ’80 sono stati una fucina di idee spettacolari per il mondo del cinema, tanto che non si contano i grandi classici di quel periodo che ancora oggi sono osannati come delle pietre miliari. Purtroppo, una Hollywood senza più idee continua ad attingere a quella fonte di grandi invenzioni del passato, non capendo che non basta rispolverare un franchise di successo per creare prodotti di alta qualità, che vadano oltre la semplice nostalgia, ma questo è un altro discorso.

Tra le pellicole che più hanno segnato i giovani degli anni ’80 e ’90 non si può non citare Ghostbusters, film geniale con Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson, che interpretavano appunto gli storici quattro Acchiappafantasmi. I due classici di Ivan Reitman degli anni ’80 sono sempre ricordati con affetto dai fan, ma negli ultimi anni la popolarità verso questo franchise è rinata, grazie soprattutto all’arrivo al cinema, l’anno scorso, di Ghosbusters: Legacy, film diretto da Jason Reitman, figlio del regista delle pellicole originali.

Questo ritorno di fiamma non poteva limitarsi soltanto al mondo cinematografico e infatti oggi siamo qui per parlare di Ghostbusters: Spirits Unleashed, nuovo progetto videoludico che abbiamo potuto vedere in anteprima e che potrebbe riaccendere la popolarità degli Acchiappafantasmi anche nel mondo dei videogiochi.

Chi chiamerai?

Ghostbusters: Spirits Unleashed è un titolo realizzato da IllFonic in collaborazione con Columbia Pictures e arriverà prossimamente su console e PC. Abbiamo potuto assistere a una presentazione tenuta dagli sviluppatori in cui ci è stato mostrato un po’ del gameplay e ci hanno spiegato il suo funzionamento nel dettaglio.

Innanzitutto il titolo sarà un multiplayer asimmetrico 4vs1, in cui un gruppo di quattro giocatori interpreterà gli Acchiappafantasmi, mentre il rimanente si metterà negli ectoplasmici panni del fantasma. IllFonic sembra essersi specializzata in questo genere di produzioni: infatti, in passato ha lavorato ad altri due multiplayer asimmetrici tratti da film: Friday the 13th: The Game e Predator: Hunting Grounds.

I risultati non sono sempre stati ottimi (qui potete leggere la nostra recensione di Predator), ma quanto abbiamo visto di Ghostbusters: Spirits Unleashed ha indubbiamente del potenziale.

Nel progetto sono stati coinvolti anche gli attori Dan Aykroyd e Ernie Hudson, che presteranno la loro voce ai due storici personaggi Ray e Winston. Questi faranno un po’ da mentori alle nuove reclute degli Acchiappafantasmi, interpretate dai giocatori.

A quanto pare il gioco sarà canonico nell’universo di Ghostbusters e sarà ambientato proprio dopo il film Legacy. I giocatori potranno personalizzare come vorranno il proprio Acchiappafantasmi, sia nell’aspetto che nell’abbigliamento, ma soprattutto nei gadget. Stessa cosa si potrà fare anche con i fantasmi giocabili.

L'ufficio storico nell'ex caserma dei pompieri sarà la base dei nostri personaggi

Il titolo non sarà poi soltanto una sequenza di partite multigiocatore senza nessun filo conduttore, ma da quanto ci è stato riferito dagli sviluppatori stessi ci sarà una storia di fondo che espanderà la lore del mondo di Ghostbusters e ci verranno anche assegnati dei compiti speciali da Ray e Winston, anche se al momento il fattore storia, all’interno del gioco, è ancora un concetto fumoso che probabilmente ci verrà svelato più avanti.

Gli sviluppatori hanno però confermato che sarà possibile giocare anche completamente in single player, anche se non sono stati aggiunti ulteriori dettagli. Come anticipato, la presentazione si è focalizzata soprattutto sul gameplay, sia dal punto di vista dei Ghostbusters che da quello del fantasma.

Venimmo, vedemmo e lo…

Gli sviluppatori di IllFonic ci hanno dapprima mostrato un video gameplay legato alle fasi in cui si interpreta un Acchiappafantasmi. Oltre alle personalizzazioni estetiche cui si è già accennato, sarà possibile anche scegliere l’equipaggiamento del proprio personaggio. Ogni Acchiappafantasmi, infatti, non sarà uguale all’altro e, soprattutto se si gioca con amici, sarà possibile assegnare un ruolo a ognuno dei quattro giocatori.

Ad esempio, ci sarà chi si potrà specializzare in gadget per l’individuazione del fantasma, con l’utilizzo del P.K.E. Meter o Rilevatore di Energia Psicocinetica per individuare con precisione la posizione del fantasma, oppure sarà possibile specializzarsi nell’utilizzo della trappola, in modo da agire prontamente quando il fantasma sarà catturato dai raggi degli zaini protonici. Gli amanti dell’azione potranno invece dedicarsi proprio all’utilizzo dello zaino protonico, per poter catturare con più facilità il malcapitato ectoplasma.

Nei panni dell'Acchiappafantasmi potremo utilizzare tutti i mitici gadget della saga per cacciare ogni tipo di fantasma

I vari gadget e personalizzazioni si sbloccheranno aumentando di livello. Ci sarà infatti una progressione data dai punti, fatti con le varie catture e azioni eseguite, che serviranno a migliorare sempre più il nostro equipaggiamento, così da sbloccare gadget e potenziamenti sempre più efficaci.

Attenzione però a non danneggiare troppo l’ambiente infestato, altrimenti il premio finale potrebbe essere ridotto, anche se non si subiranno mai dei malus. Da quanto abbiamo visto, quando utilizzeremo un Acchiappafantasmi giocheremo con una visuale in prima persona (anche se ancora non sappiamo se sarà possibile selezionare tra le opzioni anche quella di giocare in terza).

Ovviamente lo scopo dei quattro Acchiappafantasmi è quello di catturare l’ectoplasma, ma non ci si limiterà soltanto a questo. Per evitare che il fantasma vinca bisognerà anche porre rimedio ai suoi danni, ad esempio debellando la fonte che rende una stanza infestata facendo volare via gli oggetti. Oppure, bisognerà calmare le persone spaventate per evitare che queste fuggano in preda al terrore.

Insomma, non basterà sparare a qualsiasi essere spettrale che vedremo per vincere, ma bisognerà arginare l’infestazione del livello in vari modi, quindi ognuno dei quattro giocatori dovrà coordinarsi bene per riuscire appieno nell’impresa della cattura.

Il primo livello mostrato nella presentazione di Ghostbusters: Spirits Unleashed è quello del Museo di Storia Naturale

Può anche capitare che il fantasma colpisca il nostro personaggio e in questo caso, da quel che abbiamo visto, verremo incapacitati per alcuni secondi, tempo che potrà essere ridotto se un compagno arriverà a rianimarci. E cosa succede se si incrociano i flussi? Scommettiamo che è una delle prime domande che vi è venuta in mente, e ovviamente è stata rivolta anche agli sviluppatori. Hanno risposto, seppur in modo vago, che in quel caso il raggio di cattura verrà potenziato, ma attendiamo di vedere una versione giocabile di Ghostbusters: Spirits Unleashed per capire meglio questa meccanica.

Nei panni di un Vapore errante di quinta classe

Dopo aver visto il gameplay dal punto di vista dei Ghostbusters si è poi passati a quello legato all’utilizzo del fantasma. Noi abbiamo potuto vedere soltanto un tipo di fantasma, ma, da quanto viene mostrato nel trailer d’annuncio del titolo, se ne potranno usare vari tipi, tra cui l’amato Slimer.

Al momento dunque non sappiamo quali saranno le principali differenze tra un fantasma e l’altro, ma possiamo dirvi che sarà possibile personalizzare i poteri paranormali del nostro ectoplasma prediletto, optando per poteri più stealth, che ci permetteranno di nasconderci facilmente in qualsiasi oggetto, oppure giocando in maniera più aggressiva, addirittura con la possibilità di evocare delle specie di minion che andranno ad attaccare i nostri quattro avversari.

Il titolo potrà essere giocato da quattro giocatori contro uno, ma si potrà anche giocarlo completamente in single player

Lo scopo del fantasma sarà di infestare il luogo in cui è ambientato il livello e per farlo di dovranno compiere alcune azioni specifiche. Bisognerà innanzitutto spaventare le persone fino a farle fuggire terrorizzate dal livello, in modo che gli Acchiappafantasmi non possano più calmarle; inoltre, si dovranno anche infestare vari oggetti così da creare dei Poltergeist che faranno salire una barra percentuale di infestazione: come prevedibile, quando questa arriverà al massimo, sarà sancita la vittoria del fantasma. La nostra controparte ectoplasmica potrà essere gestita con una visuale in terza persona, al contrario di quanto avviene quando si utilizza un Acchiappafantasmi.

Il nostro fantasma non verrà sconfitto automaticamente alla cattura; nel livello saranno presenti infatti tre Rift nascosti tra gli oggetti, che permetteranno allo spettro di “respawnare” in caso di cattura. Questi però verranno distrutti ogni volta che il nostro fantasma sarà catturato o se i nostri avversari riusciranno a scovarli e a chiuderli e, quando non ce ne saranno più, la sconfitta sarà decretata per il nostro ectoplasma alla successiva cattura.

Fortunatamente ogni fantasma avrà diverse frecce al proprio arco, come la possibilità di nascondersi dentro gli oggetti o di muoverne altri a distanza, così da ingannare i suoi inseguitori, oppure potrà attraversare alcune pareti per una fuga rapida.

Attenti a non distruggere troppo delle ambientazioni, anche se sarebbe in linea con i film originali!

È ancora presto per capire quanto Ghostbusters: Spirits Unleashed sia valido, ma dal poco che abbiamo visto ci sembra che le atmosfere dei film siano state catturate appieno. Giocare con quattro amici nei panni di nuovi provetti Acchiappafantasmi è sicuramente un sogno ad occhi aperti per i fan del franchise e nessuno prima d’ora aveva provato a realizzare un gioco simile.

Non ci resta dunque che attendere con impazienza di poter provare il titolo in prima persona, così da capire se sarà veramente il gioco che tutti i fan di Ghostbusters aspettano da una vita.