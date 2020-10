Genshin Impact inarrestabile: su Discord numeri superiori a Fortnite

Quando si è affacciato sul mercato occidentale, Genshin Impact era stato visto inizialmente con sospetto – reo di somigliare in modo palese a The Legend of Zelda: Breath of the Wild: pensiamo alle palette scelte, al design di diverse creature, alla meccanica del pentolone dove cucinare, a quella di arrampicata o a quella di volo in planata, che caratterizzano l’esplorazione in entrambi i titoli. La questione si fece così animata che, addirittura, qualcuno lanciò delle petizioni chiedendo che il gioco venisse bloccato (???) e gli fosse impedito l’arrivo sul mercato, accusandolo di plagio.

Tuttavia, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, le apparenze ingannano e il titolo di Studio MiHoYo ha una sua personalità – oltre a essere molto valido nella proposta ludica. Si direbbe che se ne siano accorti anche i consumatori, considerando che in un intervallo di tempo brevissimo è già riuscito a rientrare degli ingenti costi di produzione.

Genshin Impact è disponibile gratis

A darcene ulteriore conferma sono i suoi numeri su Discord: il canale ufficiale del gioco, hanno annunciato gli autori, ha superato i 600.000 iscritti, e più precisamente è ora a 640.794. Se volete fare un confronto, quello ufficiale di Fortnite ne ha 620.399. Quello di Minecraft, il videogioco più popolare di sempre, ne ha 647.619.

A evidenziare i dati è stato l’analista Daniel Ahmad, come potete vedere di seguito:

Vedremo se il successo di Genshin Impact riuscirà a confermarsi nel lungo corso come quello dei due giochi a cui è stato accostato da questi numeri: per ora, l’inizio è molto promettente e come vi abbiamo riferito nella nostra riflessione il mercato cinese dei videogiochi sembra sempre più determinato a conquistare il grandissimo pubblico.