Genshin Impact ha una novità “realistica” sorprendente (e c’entrano i cani)

Genshin Impact ha recentemente introdotto i cani guerrieri: si tratta di Shiba Inu in grado di poter impugnare una spada utilizzando la loro coda.

I fan del free-to-play di miHoYo, spesso paragonato a Breath of the Wild per la sua estetica, sebbene da un lato abbiano apprezzato l’aggiunta degli sviluppatori, dall’altro si sono lamentati di quanto l’introduzione potesse sembrare assurda, perfino per un gioco fantasy come Genshin Impact.

Ebbene, pare che in maniera decisamente sorprendente gli autori pare abbiano fatto discretamente le loro ricerche, almeno secondo quanto segnalato da un fan del gioco (via Game Rant).

L’utente Tysons_tail di TikTok ha infatti realizzato un nuovo video con l’intento di mettere alla prova l’abilità degli Shiba di poter effettivamente impugnare un’arma con la loro coda, per scoprire se effettivamente si tratta di un dettaglio «realistico».

Per mettere alla prova l’abilità del nostro amico a quattro zampe, il giocatore di Genshin Impact ha deciso di eseguire lo stesso esperimento con il suo cane, naturalmente senza utilizzare un’arma vera, ma con una riproduzione soffice e completamente sicura.

Il risultato è sicuramente sorprendente: lo Shiba in carne e ossa effettivamente si è dimostrato in grado di impugnare l’arma con la sua coda nella stessa identica maniera della sua controparte videoludica.

Potete osservare voi stessi il curioso e tenerissimo evento nel video pubblicato dall’utente su TikTok, che vi riproporremo di seguito:

L’utente ha poi concluso la sua clip ringraziando scherzosamente Genshin Impact «per aver condotto le sue ricerche» in nome del realismo.

Insomma, magari un vero Shiba non sarà davvero in grado di assisterci durante le battaglie, ma il fedele compagno a quattro zampe si è comunque dimostrato perfettamente in grado di impugnare un utile strumento, a patto di assicurarsi sempre e comunque che non possa essere effettivamente pericoloso.

Ricordiamo che il prossimo 5 gennaio arriverà ufficialmente l’aggiornamento 2.4 di Genshin Impact, che tra le sue novità permetterà agli utenti di potersi immergere sott’acqua.

miHoYo ha inoltre già confermato l’arrivo di tante attese novità, come la possibilità di rendere le missioni giornaliere ancora più facili da completare e individuare.

In attesa del lancio ufficiale, un leak ci ha già permesso di scoprire molte altre grandi novità in arrivo nella prossima patch.