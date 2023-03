Genshin Impact 3.6, tante Primogens gratis da ora

Genshin Impact è un titolo davvero molto apprezzato da una miriade di giocatori, specie per l’inizio della versione 3.5, sebbene è il momento di parlare della versione successiva, ovvero la versione 3.6.

Il titolo, ispirato a big come Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon a un prezzo niente male) continuerà infatti a espandersi, offrendo contenuti sempre nuovi.

Dopo che la versione 3.5 è stata resa disponibile per tutti solo una manciata di settimane fa, a quanto pare le sorprese non sarebbero finite qui.

Ora, a seguito che lo sviluppatore cinese HoYoverse ha deciso di rilasciare un gran numero di codici per mettere mano a tante Primogens gratuite, è ora il turno di altro giro di codici pronti da riscattare.

Come riportato anche da Siliconera, un nuovo Programma Speciale di Genshin Impact significa tre nuovi codici per le Primogems gratuite.

HoYoverse ha mantenuto la tradizione, offrendo ancora una volta 5 Hero’s Wits, 10 Mystic Enhancement Ores, 300 Primogems e 50.000 Mora. Tuttavia, come sempre accade con questi codici bonus, è possibile riscattarli solo oggi, 31 marzo 2023.

Ecco l’elenco completo dei nuovi codici Genshin Impact del Programma Speciale 3.6.

7S9X6V4JB2M9: 100 Primogem, 50.000 Mora

9ARE6VLJT34H: 100 Primogem, 10 Mystic Enhancement Ores

KBRE7D4KA2MM: 100 Primogem, 5 Hero’s Wits

Ricordiamo che i codici che trovate poco sopra saranno disponibili solo ed esclusivamente per la giornata di oggi, quindi vi suggeriamo caldamente di accelerare i tempi per il download.

Il prossimo aggiornamento sarà ricco di nuovi contenuti, dato che HoYoverse ha anche da poco confermato l’arrivo di Baizhu e Kaveh, due nuovi personaggi Dendro giocabili.

Ma non solo: avete letto anche che gli sviluppatori hanno da poco deciso di dichiarare una vera e propria guerra ai leak, visto che vogliono fare causa in tribunale ad alcuni insider?

Infine, se state muovendo i vostri primi passi all’interno dell’universo del gioco, vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate.