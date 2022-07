Genshin Impact, l’update 2.8 è disponibile ora (e regala Primogems gratis)

HoYoVerse ha appena rilasciato ufficialmente l’atteso aggiornamento 2.8 di Genshin Impact, che include il nuovo evento estivo per far compagnia ai fan durante la nuova stagione.

Come di consueto, il nuovo aggiornamento del free-to-play (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon) offre ai giocatori la possibilità di ottenere nuove Primogems gratis: questa volta potrete riscattarne 600 effettuando semplicemente il login, come compensazione per la manutenzione e i rispettivi bugfix.

Presto sarà dunque possibile scoprire con mano tutte le novità anticipate nell’ultimo trailer ufficiale, incluso anche il nuovo eroe Shikanoin Heizou, il nuovo protagonista 4star evocabile.

Gli sviluppatori di Genshin Impact hanno deciso di celebrare il lancio della versione 2.8 rilasciando anche un nuovo trailer dedicato proprio al nuovo personaggio, mostrando nel dettaglio il suo gameplay e le abilità che vi riproporremo di seguito:

Ricordiamo che l’aggiornamento 2.8 di Genshin Impact introdurrà anche un nuovo evento, una nuova arma 4star e il ritorno dell’area Golden Apple Archipelago, disponibile solo per un periodo limitato.

Verranno inoltre implementati numerosi bugfix e bilanciamenti a livello di gameplay: l’update è già disponibile da adesso per il download e potete visionare il changelog completo direttamente sulla pagina ufficiale.

Ad ogni modo, i fan non dovrebbero aspettarsi novità eccessivamente corpose: questa patch sarà infatti solo un antipasto in attesa dell’ambiziosa versione 3.0, per la quale sono stati già confermati i primi nuovi personaggi giocabili e la feature più attesa.