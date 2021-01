Gamestop: sconto del 30% sull’acquisto di 3 Funko Pop!

La nota catena Gamestop ha lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di portarvi a casa ben tre statuette Funko Pop! con il 30% di sconto! I Funko Pop! sono diventati, senza timore di essere smentiti, le più famose figure deformed tra gli amanti della cultura pop: queste piccole statuette, che presentano testone simpaticissime e corpi piccoli, ricreano nel minimo dettaglio i personaggi più famosi di diversi ambiti che sono molto popolari nel grande pubblico, siano essi cinema, serie TV, fumetti, videogiochi o perfino persone del mondo reale – come sportivi, attori, musicisti e via dicendo. Siamo piuttosto sicuri che perfino chi non prova particolare simpatia per i Funko Pop! ne abbia almeno qualcuno in casa – mentre la stragrande maggioranza delle persone, semplicemente, li ama.

Il numero di prodotti è davvero vasto. Ad esempio, potete mettere le mani su il T-800, Terminator in versione Dark Fate, o Johnny Silverhand, di Cyberpunk 2077, senza dimenticare il simpatico Egon Spengler da Ghostbusters. Inoltre, non potevamo non segnalarvi Sora da Kingdom Hearts 3 o Voldemort di Harry Potter. Continuiamo con Tyrael, da Diablo III, Deadpool, dall’universo Marvel, e Daenerys Targaryen con Giacca, da “Il Trono di Spade“.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Gamestop e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Fino al 18 febbraio, su Gamestop sono presenti tante altre offerte in occasione della promozione “Sconti Big“, tra cui anche una selezione di titoli acquistabili con il 20% di sconto.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione di Funko Pop! presenti su Gamestop. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione