GameStop, rubano PS5 per $5mila: manager licenziato in tronco

Il manager di un GameStop statunitense si è ritrovato un licenziamento lampo, dopo un furto di PlayStation 5 per $5mila.

Come sapete la console è stata per lungo tempo introvabile, tanto che su Amazon è praticamente sempre non disponibile.

Anche se PS5 ora è in un momento decisamente migliore, visto che Sony sta celebrando quello che sembra essere il suo miglior trimestre di sempre.

In Italia, Sony ha voluto celebrare anche il nuovo anno con la nuova infornata di scorte in un modo decisamente particolare, e decisamente appariscente mettendo una console gigante a Roma.

Kotaku riporta una storia a dir poco surreale che coinvolge un GameStop statunitense, in cui c’è chi ha fatto un gesto estremo per avere una PS5.

Due uomini hanno deciso di rapinare un negozio della catena di Easton, in Pennsylvania, puntando ad un quantitativo di PlayStation 5 per $5mila.

I due hanno fatto irruzione nel negozio quando il manager del negozio era da solo, che non ha potuto far altro che arretrare di fronte alle minacce e lasciare ai ladri via libera.

Una settimana dopo GameStop ha deciso di licenziare il manager, dopo 13 anni di onorato servizio. Un gesto che, per altro, ha portato molti altri dipendenti a licenziarsi per protesta, in solidarietà con il manager.

Secondo il dipartimento di polizia regionale coloniale e l’apparente filmato di sorveglianza del negozio, i due rapinatori sono entrati nel negozio fingendosi clienti e hanno chiesto informazioni sull’acquisto di una PS5.

L’impiegato di turno quindi si è recato sul retro, dove erano custodite le console, per controllare la disponibilità delle stesse. A quel punto i ladri sono entrati in azione, mettendo spalle al muro il manager.

Sebbene nessuno dei due rapinatori abbia mostrato una pistola, gli inquirenti hanno dichiarato che al manager è stato intimato di alzare le mani con annesse minacce. Uno degli uomini ha poi portato fuori dal negozio la pila di PS5 mentre il secondo è rimasto a tenere d’occhio il manager, chiudendolo poi nel ripostiglio e lasciandolo nel negozio.

Una storia davvero incresciosa figlia del fatto che la console è rimasta introvabile per tanto tempo. Speriamo che, con l’aumento delle scorte, queste storie siano solo un lontano ricordo.

A proposito di licenziamenti, GameStop ha tagliato di recente moltissimi posti di lavoro, tra cui anche quelli relativi al settore NFT.