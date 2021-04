GameStop: nuove PS5 disponibili alle 15:30!

Aggiornamento ore 15:56: Le console sono esaurite! Vi aspettiamo al prossimo Click Day!

Anche oggi, la nota catena Gamestop ha preannunciato che saranno disponibili nuove scorte della tanto desiderata console Playstation 5 in un nuovo Click Day! che segue quelli di cui vi abbiamo già avvisato prontamente nel corso delle scorse settimane.

Siamo lieti di informarvi che l’appuntamento sul sito è fissato per le 15:30 e la console sarà disponibile sia in versione Digital che Standard, oltre a nuovi bundle. Inoltre, sebbene le offerte siano accessibili a tutti, i possessori di una tessera di livello 3 potranno godere di uno sconto esclusivo. Nel caso non foste ancora abbonati, vi spieghiamo come ottenere una tessera di livello 3 e tutti i vantaggi relativi in questo articolo. Entrando più nello specifico i bundle comprendono:

Bundle 1 : PS5 Digital Edition + 2° controller Wireless DualSense + Telecomando per contenuti multimediali + Telecamera HD | 569,98€ (per tutti) – 564,98€ (prezzo esclusivo Level 3)

: PS5 Digital Edition + 2° controller Wireless DualSense + Telecomando per contenuti multimediali + Telecamera HD | Bundle 2 : PS5 Standard Edition + 2° Controller Wireless DualSense + Demon’s Souls + Outriders – Day One Edition | 724,98€ (per tutti) – 719,98€ (prezzo esclusivo Level 3)

: PS5 Standard Edition + 2° Controller Wireless DualSense + Demon’s Souls + Outriders – Day One Edition | Bundle 3: PS5 Standard Edition + 2° controller Wireless DualSense + Godfall + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Ultimate Edition + Immortals Fenyx Rising – Shadowmaster Edition | 734,98€ (per tutti) – 729,98€ (prezzo esclusivo Level 3)

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 Standard Edition «

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 Digital Edition «

» Clicca qui per acquistare PlayStation 5 Web Bundle 1 «

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 Web Bundle 2 «

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 Web Bundle 3 «

Preparatevi quindi a cliccare ed attendere pazientemente il vostro turno mettendovi in coda a partire dalle 15:30. Ovviamente, vi consigliamo, allo scopo di farvi trovare pronti, di cliccare subito sui link proposti, così da avere la pagina pronta per effettuare l’acquisto della macchina dei vostri sogni.

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore Blu Ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti. Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

N.B.: Ricordiamo che il sito sarà sommerso di richieste, quindi probabilmente saranno necessari più tentativi prima di accedere.

