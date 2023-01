GameStop lancia il suo Pro Club (con benefici esclusivi, anche per l’usato)

La nota catena GameStop ha lanciato in questi giorni una nuova iniziativa, che vuole offrire ai suoi futuri abbonati la possibilità di ottenere vantaggi e opportunità – relativi non solo all’ambito del gaming.

Stiamo parlando di GS Pro Club, che permetterà ai suoi utenti di avere fino a 165€ all’anno da spendere a piacere sulle proprie passioni, che vanno dal cibo all’intrattenimento e al tempo libero.

Come spiegato da GameStop con una nota diffusa alla stampa, in merito all’iniziativa:

«Chi fa parte del GS Pro Club potrà avere fino a 165€ all’anno da spendere a piacere per rendere straordinarie le proprie passioni grazie a numerose opportunità uniche legate al mondo del food, dell’intrattenimento e del tempo libero, come pranzi e cene scontati, ingressi al cinema, abbonamenti a piattaforme musicali, corsi di lingue e tanto altro».

Inoltre, gli iscritti a GS Pro Club, leggiamo, avranno anche vantaggi sul fronte dei videogiochi: si parla di eventi esclusivi presso i rivenditori, il 10% di valutazione extra sull’usato, accesso prioritario alle Limited Edition e alle promozioni Flash Sales, spedizione gratuita per ordini online sopra i 30€ e un regalo per il vostro compleanno.

I vantaggi vengono così elencati da GameStop:

Anteprime dedicate.

Vip Pass.

Extra Valutazione dell’usato.

Offerte del mese in anteprima.

Spedizione gratuita per ordini superiori a 30€.

Regalo di Compleanno.

Accesso a un gruppo Facebook dedicato.

Piatti gratuiti, sconti, formula 2×1 in ristoranti convenzionati.

Abbonamenti mensili ad App dedicate all’intrattenimento: cinema, corsi, musica.

Formula 2×1 in cinema convenzionati.

Sconti su acquisti di vino e box gourmet.

Ingressi gratuiti e sconti su numerose attività legate all’intrattenimento.

Consultando il sito ufficiale a questo indirizzo, apprendiamo che iscriversi al GS Pro Club ha normalmente un costo di 24,99 euro annui, ma in questo momento è possibile abbonarsi per 16,99 euro per un anno.

Viene anche precisato, per i possessori delle attuali card GameStop:

«Se attualmente possiedi il Livello 1 o il Livello 2 resterai un utente registrato al sito gamestop.it. Se hai un livello 3 o un Epic passerai a GS Pro Club senza costi aggiuntivi».

Potete approfondire tutti i dettagli dell’iniziativa sul sito ufficiale.