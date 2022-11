GameStop avrebbe mostrato i dati personali dei clienti

Stando a quanto reso noto in queste ore, il sito ufficiale del noto retailer GameStop starebbe mostrando i dati personali dei clienti, lasciando questi ultimi abbastanza innervositi dalla cosa

L’azienda da tempo non sembra passarsela troppo bene, complice anche la tendenza dei giocatori ad acquistare software digitale piuttosto che fisico oltre alla continua carenza di console current-gen.

La reputazione del rivenditore di videogiochi si è ulteriormente deteriorata quando i dipendenti hanno rivelato alcune delle pratiche imposte dall’azienda.

Senza contare che il colosso avrebbe chiuso numerosi negozi in Europa, aggravando le prospettive future del noto rivenditore di videogiochi.

Come riportato anche su Reddit, stando a diverse segnalazioni, per un breve lasso di tempo sul sito ufficiale di GameStop alcuni utenti hanno avuto modo di vedere, involontariamente, i dati sensibili di altri clienti, durante l’aggiornamento delle pagine degli ordini.

L’utente ‘Commercial_Ease8053’ ha segnalato il problema con un post che spiegava che: «Ogni volta che aggiorno il sito web, posso vedere il nome, il numero di telefono, l’indirizzo, la cronologia degli ordini di qualcun altro… è come un ciclo di 4 o 5 persone. Questo è molto preoccupante, non posso nemmeno cambiare la password a causa di questo problema tecnico.»

Il post Reddit è stato da poco rimosso e il bug sembra essere rientrato. Vero anche che dopo la prima segnalazione altri utenti hanno provato a loro volta a visitare la pagine, constatando che il problema in questione era reale.

Dal canto suo, GameStop non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo, sebbene il problema sembrava essere relativo solo al mercato estero (non ci sono infatti segnalazioni per quanto riguarda il mercato italiano).

Restando in tema, la compagnia è stata protagonista, negli ultimi anni, anche di un altro caso clamoroso, ovvero il picco di azioni dovuto al movimento collettivo, che prossimamente diventerà un film.

