Games With Gold, ecco i giochi gratis di novembre per Xbox One

Microsoft ha annunciato la lineup di giochi gratis di novembre per Xbox One offerti da Games with Gold come parte dell’abbonamento a Xbox Live Gold.

Vi ricordiamo che l’abbonamento a Xbox Live Gold è compreso anche in Xbox Game Pass Ultimate, per cui se avete l’uno è probabile che abbiate pure l’altro.

I giochi offerti coprono tre generazioni di console, passando dalla prima Xbox a Xbox 360 e arrivando per finire a Xbox One.

Queste le scelte di Microsoft per singola piattaforma, che coprono un valore di quasi $85 e un massimo di 3000 punti Gamerscore.

Xbox One

Aragami Shadow Edition – tutto il mese

Swimsanity! – dal 16 novembre al 15 dicembre

Xbox 360

LEGO Indiana Jones – dal 16 al 30 novembre

Xbox

Full Spectrum Warrior – dall’1 al 15 novembre

Tutti i giochi sono compatibili con Xbox One a prescindere dalla piattaforma di provenienza, e lo saranno anche con Xbox Series X|S.

In tema di giochi gratis, non possiamo che consigliarvi di dare un’occhiata anche a quelli proposti da Epic Games Store, che includono un’ex esclusiva a tempo di Xbox One.