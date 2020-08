Games With Gold, i giochi Xbox gratuiti di settembre

Microsoft ha annunciato i giochi gratuiti di settembre per Xbox One e Xbox 360, offerti come parte del programma Games With Gold.

Se siete abbonati Xbox Live Gold, potete portarvi a casa questi titoli:

Xbox One

Tom Clancy’s The Division (1-30 settembre)

The Book of Unwritten Tales 2 (16 settembre-15 ottobre)

Xbox 360 (compatibile con Xbox One)

de Blob 2 (1-15 settembre)

Armed and Dangerous (16-30 settembre)

Di seguito potete trovare il trailer di presentazione dei giochi:

Armed and Dangerous è un classico della prima Xbox, mentre The Division è il primo capitolo dell’appassionante franchise online a marchio Tom Clancy.

Avete ancora qualche giorno per approfittare dei giochi gratuiti di agosto, che una volta riscattati rimarranno vostri per sempre fintanto che sarete abbonati a Xbox Live Gold.

L’annuncio dei Games With Gold di settembre segue soltanto di un giorno quello di PlayStation Plus, in uno degli ultimi testa a testa della generazione.

Da tempo si parla di un tramonto per Xbox Live Gold in favore di porte aperte per tutti nel multiplayer e Xbox Game Pass Ultimate, sebbene Microsoft abbia smentito questa ipotesi.