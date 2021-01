Gamersgate: saldi imperdibili sui giochi Capcom e non solo!

Il popolare store digitale GamersGate propone tantissimi videogiochi Capcom a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, a soli 17,82€ potete acquistare il remake di Resident Evil 3, nel quale, nei panni della bella Jill Valentine, vi avventurerete nelle strada infestate dagli zombie di Raccoon City, cercando di trovare un modo per fuggire dalla città. Ad accompagnare la campagna Single Player, è presente anche una componente multiplayer online 1 vs 4 chiamata Resident Evil Resistance, incentrata sul confronto mortale tra quattro superstiti ed un malvagio mastermind.

Scontatissimo anche il prequel, Resident Evil 2, che potete portarvi a casa ad appena 14,40€, nel quale i giocatori si uniranno all’agente di polizia esordiente Leon S. Kennedy e alla studentessa Claire Redfield, le cui vite si intrecciano quando una tragica epidemia colpisce Raccoon City, trasformando la sua popolazione in zombi letali. Leon e Claire sono anche protagonisti di campagne giocabili separate, quindi i giocatori possono osservare la storia da entrambe le prospettive.

Se invece amate i giochi d’azione, invece, Devil May Cry V e Monster Hunter World: Iceborne soddisferanno la vostra voglia di menare le mani. Il primo, quinto capitolo della celeberrima serie, vi metterà nei panni degli iconici protagonisti Dante e Nero, a cui si unisce il nuovo misterioso V, in una lotta incessante contro le creature degli inferi, mentre il secondo vi vedrà cacciare gigantesche creature per diventare il cacciatore più forte di tutti i tempi.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Gamersgate e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Gamersgate. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione