Game And Watch The Legend Of Zelda con uno sconto del 29% su Amazon!

Siete appassionati della saga di The Legend Of Zelda, ma non avete avuto ancora modo di acquistare il Game And Watch ad esso dedicato? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il Game And Watch: The Legend Of Zelda a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il Game and Watch: The Legend Of Zelda è una vera e propria console portatile da collezione che si rifà alle fattezze della serie classica degli anni ’80. Il dispositivo costituisce un tributo ai 35 anni della saga di The Legend Of Zelda, contenendo al suo interno tre titoli immortali.

Il Game and Watch: The Legend Of Zelda vi permette di rivivere alcune delle più grandi avventure affrontate da Link, quali The Legend Of Zelda, Zelda II: The Adventure Of Link e The Legend Of Zelda: Link’s Awakening.

Il Game and Watch: The Legend Of Zelda funziona anche da orologio, proponendo delle simpatiche animazioni a tema durante lo scorrere del tempo, e contiene anche una versione speciale del classico “Vermin”, ora con Link come protagonista.

Il Game and Watch: The Legend Of Zelda può essere anche esposto con orgoglio grazie alla sua speciale confezione, consentendo di mettere in risalto il prodotto e mostrare a tutti la vostra passione per la serie.

Solitamente il Game And Watch: The Legend Of Zelda viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 42,78€, con uno sconto del 29%, pari a un risparmio reale di oltre 17€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo, e divertente, oggetto da collezione risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.