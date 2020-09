Game and Watch: Super Mario Bros: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione del Nintendo Direct dedicato al trentacinquesimo anniversario di uno dei personaggi videoludici di tutti i tempi, stiamo parlando ovviamente di Mario, la società di Kyoto, oltre a presentare la raccolta Super Mario 3D All-Stars e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, ha annunciato un dispositivo davvero particolare che sicuramente farà salire un po’ di nostalgia a tutti coloro che hanno vissuto in prima persona gli anni ’80: Game And Watch: Super Mario Bros.

Questa nuovo dispositivo collezionabile è ispirato alle console Game and Watch originali degli anni ’80, che includevano un gioco ed erano utilizzabili anche come orologio. La serie Game and Watch originale ha venduto più di 43 milioni di esemplari in tutto il mondo e la versione Game and Watch: Super Mario Bros. è dotata di una moderna pulsantiera +.

Oltre a offrire la possibilità di giocare ai classici Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (pubblicato in Giappone con il titolo di Super Mario Bros. 2) e a una versione speciale di Ball che ha Mario come protagonista, Game and Watch: Super Mario Bros. funziona anche da orologio e include 35 piccole sorprese da scoprire, inclusi alcuni camei degli amici e nemici di Mario. Tenete d’occhio la console anche quando non siete impegnati a salvare la Principessa Peach per scoprirli tutti.

All’interno della confezione, oltre alla console vera e propria, sarà presente un cavo USB-C per la ricarica del dispositivo. Si tratta di un oggetto davvero imperdibile per gli appassionati che consente di portarvi a casa un pezzo di storia in una versione inedita.

Ideale per farsi o fare un regalo ad amici e parenti, Game and Watch: Super Mario Bros. sarà disponibile dal prossimo 13 novembre. Come di consueto, noi di Spaziogames vi proponiamo le migliori offerte per prenotare il prodotto ai prezzi migliori attualmente sul mercato.

» Clicca qui per prenotare Game And Watch: Super Mario Bros al prezzo minimo garantito «