10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

Un disco rigido integrato: una rivoluzione

Una delle caratteristiche più innovative della prima Xbox era la presenza di un hard disk integrato da 8 GB, una rarità assoluta per una console dell'epoca. Questo permetteva ai giocatori di salvare le partite senza acquistare memory card separate (come accadeva con PlayStation 2), di copiare le colonne sonore dei giochi preferiti e persino di riprodurre musica personalizzata durante il gameplay. Un'idea che sembrava azzardata nel 2001, ma che avrebbe poi influenzato tutta la generazione successiva di console.