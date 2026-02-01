10 curiosità sulla mitica PS1 (6 di 10)

Quando i salvataggi diventarono un oggetto fisico

Prima della PlayStation, salvare una partita era un privilegio intermittente. Le cartucce integravano batterie interne, costose e limitate, oppure si viveva nell’ansia di lasciare la console accesa per ore. Sony fece una scelta controintuitiva: spostare il salvataggio fuori dalla console. Nacque così la memory card da 128 KB, pari a 15 “blocchi” di memoria. Sembra ridicolo oggi, ma all’epoca era una rivoluzione culturale. Il salvataggio non era più un dato astratto: diventava un oggetto fisico, un piccolo parallelepipedo grigio da custodire come una reliquia. Dentro quella plastica c’erano ore di vita, progressi, segreti sbloccati, personaggi cresciuti. Se la perdevi, perdevi una parte di te. La cosa più affascinante? La memory card creò una socialità nuova. Ci si scambiava i salvataggi, si andava a casa degli amici con la propria card in tasca, come oggi si farebbe con un profilo cloud. Era una forma primitiva ma potentissima di identità digitale portatile. E poi c’era la schermata di gestione: quelle icone animate che rappresentavano i salvataggi, piccole animazioni che raccontavano un mondo in pochi pixel. Un’anticipazione della gamification dell’interfaccia, quando ancora il termine non esisteva. Sony, forse senza rendersene conto, aveva dato forma concreta al concetto di “progresso personale” nel videogioco. Non più effimero, non più legato a una singola macchina. Era tuo. Tangibile. Trasportabile. La memory card della PS1 è stata il primo passo verso l’idea moderna di account, di profilo, di identità persistente. Solo che, invece di fluttuare nel cloud, la tenevi in tasca.