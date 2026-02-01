10 curiosità sulla mitica PS1 (5 di 10)

Il suono d’avvio più iconico di sempre

C’è un momento, prima ancora del gioco, che ogni possessore di PlayStation ricorda con un brivido: il suono d’accensione. Quella sequenza sonora profonda, quasi solenne, seguita dal logo colorato su fondo nero. Non era un semplice jingle. Era un rituale. In un’epoca in cui le console si accendevano senza troppi fronzoli, Sony trasformò il boot in un’esperienza teatrale. Il silenzio iniziale, la nota grave, la comparsa del marchio: un crescendo che sembrava introdurre un film. Quel suono è diventato uno dei più riconoscibili della cultura pop videoludica. Ancora oggi viene remixato, campionato, celebrato. La PS1 non si limitava a far partire un gioco. Ti preparava psicologicamente all’immersione. Ed è forse questa la sua eredità più sottile: aver compreso che anche i dettagli apparentemente marginali contribuiscono a costruire un mito. Accendere una PlayStation nel 1995 non era solo un gesto tecnico. Era l’inizio di un viaggio.