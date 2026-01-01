10 curiosità sulla mitica PS1 (8 di 10)

Il prezzo che umiliò SEGA in tre secondi

E3 1995. Palco americano. Sega aveva appena annunciato il lancio anticipato del Saturn a 399 dollari, sorprendendo pubblico e retailer. Sembrava un colpo di genio. Poi salì sul palco Steve Race per Sony Computer Entertainment America. Disse una sola parola: “299”. Fine. La PlayStation sarebbe costata cento dollari in meno. In tre secondi, Sony riscrisse la narrativa della generazione. Non era solo una questione di prezzo: era una dichiarazione di aggressività commerciale. Quell’episodio è diventato leggenda perché dimostra quanto Sony avesse studiato il mercato. Sapeva di non poter vincere solo con il brand – era un’esordiente nel settore – ma poteva farlo con una strategia chirurgica. Il prezzo competitivo, unito al supporto massiccio delle terze parti, trasformò la PS1 in una scelta quasi inevitabile per milioni di giocatori. È raro che un momento così breve abbia un impatto così duraturo. Eppure, quei tre secondi sono ancora oggi citati come uno dei più grandi colpi di scena nella storia del business videoludico.