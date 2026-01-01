10 curiosità sulla mitica PS1 (10 di 10)

Oltre 100 milioni: la prima regina globale di Sony

Quando la PlayStation superò i 100 milioni di unità vendute, non fu solo un traguardo commerciale. Fu la consacrazione di un nuovo equilibrio nel mercato. Per la prima volta, Sony non era più l’outsider arrabbiato. Era la regina. Superare quella soglia significava entrare in una dimensione globale, trasversale, culturale. La PS1 non era più solo una console di successo: era un fenomeno di massa. E pensare che tutto era iniziato come un progetto abortito con Nintendo. In meno di un decennio, Sony aveva costruito un ecosistema, un’identità, una generazione di giocatori cresciuti con il logo colorato su sfondo nero. La versione Slim, più compatta ed economica, prolungò ulteriormente la vita commerciale della macchina, dimostrando una visione industriale lungimirante. La prima PlayStation non è stata solo una console a 32-bit. È stata la piattaforma che ha trasformato il videogioco in industria mainstream globale. E forse è proprio questo il suo lascito più grande: aver dimostrato che il gaming non era una moda passeggera, ma un linguaggio destinato a dominare il futuro dell’intrattenimento.