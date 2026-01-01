10 curiosità sulla mitica PS1 (1 di 10)

Il tradimento di Nintendo

Certe rivoluzioni non nascono da una visione, ma da uno schiaffo. La prima PlayStation a 32-bit non sarebbe mai esistita senza quello che, a tutti gli effetti, fu uno dei tradimenti industriali più clamorosi della storia del videogioco. All’inizio degli anni ’90 Sony non voleva conquistare il mondo: voleva semplicemente fornire a Nintendo un lettore CD per il Super Nintendo. Un add-on, un accessorio, una partnership apparentemente naturale. Poi arrivò il CES del 1991 e Nintendo annunciò pubblicamente un accordo con Philips, lasciando Sony sul palco con un prototipo e una figuraccia globale. In quel momento, anziché ritirarsi, Sony fece qualcosa di impensabile per un colosso dell’elettronica tradizionale: decise di entrare in guerra. Non come fornitore, ma come concorrente. È qui che emerge la figura quasi mitologica di Ken Kutaragi, l’ingegnere che aveva già collaborato con Nintendo per il chip audio dello SNES e che vedeva nel CD-ROM il futuro inevitabile del medium. La prima PlayStation, lanciata in Giappone nel 1994, non era soltanto una console. Era una dichiarazione d’indipendenza. Sony trasformò l’umiliazione in carburante creativo, puntando tutto su una macchina 32-bit pensata per sviluppatori e adulti, non per bambini. Mentre Sega e Nintendo si contendevano mascotte e pixel colorati, Sony parlava di musica, cinema, cultura underground. Questa origine conflittuale spiega gran parte del DNA PlayStation: un brand nato dal desiderio di dimostrare qualcosa. Non è un caso che negli anni successivi Sony abbia sempre comunicato con un tono più “ribelle” rispetto alla concorrenza. La PS1 non è solo la console che ha inaugurato l’era 3D di massa: è il simbolo di come un tradimento possa generare un impero. E tutto iniziò da un palco, da un microfono e da un accordo saltato.