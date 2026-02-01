10 curiosità sulla mitica PS1 (3 di 10)

Il marketing “adulto”

La prima PlayStation non vinse solo con l’hardware. Vinse con l’immaginario. Mentre Sega e Nintendo continuavano a dialogare principalmente con un pubblico adolescenziale, Sony decise di rivolgersi ai ventenni. A quella generazione cresciuta con il NES e pronta a fare un salto. Le pubblicità europee della PS1 erano surreali, disturbanti, spesso criptiche. Niente mascotte sorridenti, niente famiglie perfette sul divano. C’erano volti deformati, atmosfere industrial, musica elettronica. Era una comunicazione che sembrava uscita da MTV più che da un catalogo di giocattoli natalizi. Sony intuì qualcosa di fondamentale: la prima generazione di gamer stava diventando adulta. E voleva essere trattata come tale. La PlayStation divenne un oggetto di design, quasi un feticcio culturale. Non era raro trovarla nelle camere universitarie accanto a CD dei Prodigy e poster di film pulp. Questa strategia creò un’identità di marca fortissima. Possedere una PlayStation significava appartenere a una cultura. Non era solo una console: era uno statement. Ed è qui che la PS1 si distaccò definitivamente dall’immagine “giocattolo” del videogioco. Sony trasformò la console in un simbolo generazionale, anticipando di anni la retorica lifestyle che oggi domina il marketing tecnologico.