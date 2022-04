Fractured Online: un ambizioso MMO tutto italiano

In un mercato di MMO sempre più ricco di tanti titoli da scoprire, anche l’Italia si sta preparando a lanciare una proposta molto interessante: Dynamight Studios sta infatti realizzando Fractured Online, un titolo multiplayer molto ambizioso che intende non solo garantire tanto divertimento, ma anche incentivare la collaborazione tra i giocatori.

Piattaforma: PC Genere: multiplayer-online Data di uscita: Sviluppatore: Dynamight Studios Distributore: Gamigo Dynamight Studios

Fractured Online

A differenza di altre recenti proposte sul mercato, come New World (di cui potete acquistare la Steelbook con consegna rapida e download immediato su Amazon), Fractured Online vuole infatti essere un titolo non solo accessibile a tutti gli utenti, ma offrire feature diverse a ciascuno di essi.

Per approfondire maggiormente cosa potremo aspettarci dalla release completa del titolo, che al momento è disponibile esclusivamente in Closed Beta, abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con gli sviluppatori che ci hanno illustrato tutte le feature principali di questo MMO ambizioso.

Scegliete il vostro destino

I giocatori potranno scegliere tra tre diverse razze, ma durante la fase early access del titolo saranno disponibili solo gli umani: ognuna di esse avrà a disposizione pianeti con regole diverse, che sarà necessario rispettare e che avranno un impatto anche sulle sessioni PvP.

Tutti i giocatori potranno comunque visitare altri pianeti, seppur temporaneamente e dopo aver accumulato abbastanza risorse necessarie, ma non potranno imporre il loro dominio: dovranno rispettare necessariamente le regole del luogo visitato e cavarsela con le proprie forze.

Nel nostro pianeta potremo collaborare insieme agli altri giocatori per costruire una vera e propria civiltà: ogni utente potrà dunque scegliere se specializzarsi in un determinato ruolo per far prosperare la civiltà e consentire a tutti di guadagnare bonus. Ad esempio, si potrà scegliere di controllare accuratamente le coltivazioni, che seguiranno regole simili alla realtà come condizioni atmosferiche e del terreno, oppure concentrarsi sulle costruzioni o sulla protezione della città.

Questo garantisce anche un elemento politico intrigante: i cittadini potranno infatti decidere di allearsi tra loro e garantire bonus anche a tutti gli altri giocatori: il corretto funzionamento della nostra città porterà giovamento a tutti coloro che la abitano.

Naturalmente ci sarà anche la possibilità di essere malvagi, anche se non si tratta di un’azione incoraggiata da Fractured Online: non solo in base alle nostre azioni ci verrà assegnata una taglia che farà gola ai rispettivi cacciatori, ma dopo essere stati sconfitti verremo arrestati e dovremo passare abbastanza tempo in un vero e proprio carcere.

A volte potrebbe essere necessario restare rinchiusi giorni, anche se sarà possibile riscattare la nostra libertà con il denaro: i soldi incassati dalla taglia saranno poi distribuiti equamente non solo tra i cacciatori di taglie che hanno partecipato all’assalto, ma anche tra tutti gli altri giocatori.

La città sarà interamente personalizzabile.

Un nuovo mondo vi attende

L’aspetto sicuramente più interessante di Fractured Online sarà la sua accessibilità: il team ci ha infatti garantito che sarà possibile diventare competitivi in breve tempo, senza che sia necessario dunque fare un grinding eccessivo per ottenere le abilità migliori. Tuttavia, questo non significa che il resto del gioco sarà una passeggiata: l’MMO offrirà infatti tantissimi contenuti endgame che richiederanno molto tempo prima di essere completati.

In altre parole, i giocatori saranno liberi di scegliere in che modo godersi questa nuova avventura: se vorranno semplicemente partecipare alle sessioni competitive, potranno farlo in pochissimi istanti, mentre se gli utenti disporranno di maggior tempo a disposizione saranno liberi di esplorare più approfonditamente tutte le feature offerte. Secondo Dynamight Studios saranno infatti necessari addirittura diversi mesi per poter ottenere tutti gli elementi del gioco: gli sviluppatori ci garantiscono che l’endgame in particolare sarà estremamente longevo da completare.

Oltre alle immancabili sezioni di crafting, particolarmente complesse e che incentivano la sperimentazione grazie ai diversi «regent» disponibili su ogni materiale, e la possibilità di apprendere nuove abilità, per i giocatori che amano il completamento dei giochi ci sarà anche la possibilità di scoprire e catalogare tutti i mostri e gli oggetti. In quest’ultimo caso, bisognerà necessariamente fare affidamento al marketplace per riuscire a ottenere determinati strumenti: il mondo di Fractured Online è infatti estremamente vasto ed esplorarlo tutto potrebbe richiedere svariate ore, se non giorni.

Utilizzare il mercato per fare scambi sarà dunque indispensabile per poter avere subito a disposizione tutto ciò che ci occorre: l’idea è infatti quella di aiutare non solo la nostra civiltà a crescere, ma anche tutte le altre con cui verremo in contatto.

L'endgame presenterà sfide molto difficili da portare a termine.

Ovviamente non esiste soltanto un elemento gestionale ed esplorativo, ma i giocatori potranno scegliere di competere tra loro senza dover ricorrere ad azioni malvage: gli sviluppatori ci hanno infatti svelato che sarà possibile partecipare ad assalti, ovvero delle battaglie altamente competitive che metteranno alla prova le nostre abilità e la coordinazione tra compagni.

Al momento sono state sviluppate con in mente 30 giocatori per ogni squadra, ma il numero potrebbe non essere definitivo e in futuro potrebbero anche aumentare, diventando ancora più difficili.

I dungeon sono invece attualmente ancora in fase di sviluppo, ma saranno i contenuti con il maggior livello di sfida del gioco: saranno infatti pensati per offrire contenuti endgame per i giocatori più esigenti, naturalmente con la possibilità di ricevere ricompense adeguate.

Per il momento, come accennavamo in apertura, il gioco è disponibile in closed beta soltanto per chi acquisterà i Founder Pack sul sito ufficiale, ma non appena saranno aggiunte novità importanti il team offrirà «open weekend» per tutti, così sarà possibile testarle a fondo e scoprire dettagliatamente il titolo.