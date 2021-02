Fotocamera Panasonic a meno di 250 euro tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti sui prodotti Panasonic che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Tra i vari articoli presenti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la fotocamera compatta da viaggio Panasonic DC-TZ90EG-K, che oggi potete portarvi a casa a soli 249,99€, rispetto ai 319€ di listino, consentendovi di risparmiare più di 69€. Il dispositivo è dotato di un obiettivo LEICA DC VARIO-ELMAR da 24 mm con zoom ottico 30x, che offre sempre una visione intima e soggettiva. Panasonic DC-TZ90EG-K, è equipaggiata con un sensore da 20,3MP ad alta sensibilità che, accoppiato con il motore Venus, offre immagini ad alto contrasto con colori vivaci e poco rumore. Sul retro è presente un display touch-screen da 3″ per una visione perfetta di quello che state inquadrando e per accedere in modo rapido ai comandi. Panasonic DC-TZ90EG-K consente anche di registrare ottimi video a risoluzione 4K ed è possibile impostare la fotocamera in modo automatico per l’utilizzo immediato, o controllare tutti i settaggi in manuale, per risultati creativi e personali.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui prodotti Panasonic tra gli sconti del weekend di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

