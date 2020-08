Forza Horizon 3 presto rimosso da Microsoft Store, ora disponibile a prezzo scontato

Playground Games ha annunciato che Forza Horizon 3 sarà presto rimosso da Microsoft Store e non potrà più essere acquistato in formato digitale. Per questo motivo, attualmente l’apprezzato racing game è in vendita a prezzo scontato sia in versione “Standard” che “Ultimate”.

Purtroppo, si tratta di una necessità, in quanto gli accordi di licenza relativi a varie auto, tracce musicali ed altri elementi di gioco sono scaduti e Microsoft non può più legalmente vendere il gioco. Ovviamente, coloro che hanno già acquistato il titolo avranno la libertà di riscaricarlo senza alcun limite.

Forza Horizon 3 is headed towards "End of Life" status, and we're celebrating the Australian festival with a sale on the Standard and Ultimate Editions! Visit https://t.co/2IZtzgkotM for all the details! pic.twitter.com/fM7HugVtCh

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 11, 2020