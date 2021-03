Forum: le novità di Marzo della sezione PC!

Benritrovati per le uscite di marzo su PC presenti nel topic dei Consigli per gli Acquisti nella sezione del forum di Spazio PC!

Anche questo mese abbiamo deciso di dedicare la nostra copertina ad un titolo che completa una saga leggendaria, Yakuza 6: The Song of Life!

Avevamo dato spazio a questa serie durante le uscite di gennaio, quando abbiamo potuto avere tra le mani la collection che comprende 3-4-5, e questo mese non potevamo fare a meno di mettere in evidenza anche il capitolo che chiude la storia di Kiryu. Titolo che sapevamo che sarebbe uscito fin dall’agosto 2018, quando sbarcò Yakuza 0 su PC!

E l’altro pezzo grosso del mese è l’arrivo di Forza Horizon 4 su Steam! Chi ha voglia di farsi un giro nella campagna inglese?

Altri titoli minori, ma non meno interessanti, meritano la nostra attenzione: avete visto che stile grafico particolarissimo ha Minute of Islands? O quanto sia colorato Tunche? Ve li lasciamo guardare con calma perché alcuni di essi sono davvero delle chicche.

Non dimenticatevi che in fondo trovate il Retro-gioco del mese e la nostra sfida agli achievements! Visto che il prossimo mese avremo un’uscita importante come Nier, cosa potevamo proporvi secondo voi?

Buona visione e buon divertimento!

Lo Staff del Forum di Spazio PC