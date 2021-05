Forum: le novità di Maggio della sezione PC!

Benritrovati alle uscite del mese di Spazio PC nel topic dei Consigli per gli Acquisti!

Maggio è davvero un mese denso di belle novità che ci faranno compagnia con l’arrivo della bella stagione (si spera, visto che abbiamo ancora giornate fresche!).

La nostra copertina non poteva che essere dedicata ad un gioco di cui un villain femminile è già diventato famosissimo: Resident Evil VIllage con la sua Lady Dimistrescu. A questo giro la copertina è davvero speciale, ve ne accorgerete andando solo nel topic dedicato! Ma non potevamo certo renderla diversamente, no?

Alcuni di voi stavano attendendo la remastered di Mass Effect da tempo e finalmente il momento è giunto: Mass Effect Legendary vi (ri)condurrà alla scoperta dei pianeti assieme al comandante Shepard. Pronti per un nuovo viaggio?

È in arrivo un’esclusiva Sony che sbarca su PC, Days Gone. Saranno diverse le esclusive Sony che vedremo arrivare per i nostri computer, e sicuramente questa avrà parecchio successo.

Dopo mesi di silenzio e poche notizie, arriva Biomutant! Lo attendevamo da ben quattro anni, e dopo l’ultimo video gameplay, pare davvero un titolo interessante!

Siete pronti per un JRPG cupo e misterioso? Arriva anche Shin Megami Tensei III: Nocturne con la sua versione completamente rimasterizzata in HD. Il gioco uscì su PlayStation2 e ritorna in tutto il suo splendore, con una grafica ed un gameplay completamente migliorati!

Cosa vi dicevamo? Sono tantissime le uscite interessanti di maggio, ed altre ancora vi aspettano nella nostra rubrica mensile assieme al gioco Retro e alla nostra immancabile sfida!

Vi aspettiamo sul Forum!

Lo staff di Spazio PC