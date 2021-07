Forum: le novità di Luglio della sezione PC!

Bentornati alle uscite del mese di Spazio PC!

I saldi di Steam sono ancora in corso e ci terranno compagnia fino all’8 luglio! Siete tutti invitati a visitare il nostro topic a tema nella sezione di Spazio PC! Chiedeteci pure qualsiasi consiglio e venite a conoscere la nostra comunità! Siete tutti benvenuti!

Questo è il mese più caldo dell’anno, vi state già godendo le vacanze o siete ancora davanti al pc a prendervi un po’ di aria calda emanata dalle nostre amiche ventole? Se quest’ultima è la vostra risposta, siamo qui per consigliarvi qualche bella uscita!

Partiamo subito con la copertina di luglio che abbiamo dedicato a The Great Ace Attorney Chronicles! Se avete già la trilogia dei Phoenix Wright su PC non potete assolutamente farvi mancare questa doppia raccolta che uscirà alla fine del mese. Nuova grafica, nuove animazioni, antichi personaggi e nuova giuria! Rimettiamoci la toga e difendiamo qualche cliente che ha bisogno di essere dichiarato… NON COLPEVOLE!

Vi piace fare movimento anche con questo caldo? Allora Samurai Warriors 5 è quello che ci serve per scaldare la nostra estate! Una nuova serie ci attende, nonostante sia il quinto capitolo questo Samurai Warriors ci narrerà le vicende del gioco originario. Niente paura se non conoscete i giochi precedenti, con questo nuovo titolo potremo ricominciare le vecchie avventure!

Un indie molto atteso è Death’s Door: non fatevi ingannare dal tenero design del piccolo Corvo, il gioco ci narra una storia in cui la morte la fa da protagonista!

Come sempre vi lascio alla nostra proposta Retro PC e alla sfida del mese!

Buona estate a tutti e buon proseguimento!

Lo staff di Spazio PC!