Forum: le novità di Giugno della sezione PC!

Bentornati alle uscite del mese di Spazio PC!

Se giugno poteva sembrarvi un mese piatto dal punto di vista delle novità del nostro store preferito vi sbagliavate di grosso! Entrate nel topic dei Consigli per gli Acquisti del Forum per scoprirlo!

Chi di voi, tanti anni fa, sfidava la pazienza ed i santi con Ghost ‘n Goblins? Ora avrete l’occasione di riprenderlo in mano, grazie al rifacimento del gioco dell’epoca. Con Ghost ‘n Goblins Resurrection, però, anche i neofiti potranno provare questo titolo grazie alle nuove modalità più semplici.

Finalmente, dopo diverso tempo, Edge of Eternity esce dall’Early Access. Gli sviluppatori saranno riusciti a colmare le lacune che rendevano questo titolo colmo di difetti? Lo speriamo vivamente, visto che il gioco aveva del potenziale!

La copertina di Giugno è dedicata ad un picchiaduro ormai diventato una cult: Guilty Gear -Strive-

Graficamente accattivante, grazie ai personaggi creati in 3D con un cel-shading che li rende simili ad un anime, GG ci farà vivere ore intense e frenetiche! Uno dei picchiaduro più belli da vedere e da giocare!

Altri titoli importanti, remastered e indie ci aspettano. E preferiamo non spoilerarvi nulla! Non dovete fare altro che spulciare le nostre uscite rilevanti, immergervi nel nostro gioco Retro e sfidarci con l’Achievement del mese!

Buon divertimento e buona estate!

Lo staff di Spazio PC