Forum: le novità di febbraio della sezione PC!

Ben ritrovati con la Uscite del Mese di Spazio PC di Febbraio!

Anche questo mese, lo staff della sezione PC del forum, è lieto di presentarvi le 10 uscite più rilevanti del mondo PC presenti al primo post del topic di Consigli per gli Acquisti!

Cominceremo con Nioh 2, titolo dedicato soprattutto a chi ha avuto la pazienza di finire il primo capitolo!

Un altro gioco interessante, ma dedicato a chi ha giocato il famoso jrpg che tutti aspettiamo su PC è Persona 5 Strikers. I giocatori PC aspettano che Persona 5 arrivi al più presto, visto che la scorsa estate SEGA è andata alla grande con l’arrivo del capitolo precedente su Steam!

Altri titoli minori, ma non meno interessanti sono presenti all’interno della lista, ma vorremmo dedicare questa rubrica ad una new entry, ovvero Retro PC! Da questo mese vi consiglieremo anche un gioco retro, nonostante su PC sia sempre tutto giocabile e disponibile. Non vi roviniamo la sorpresa, non vi diciamo cos’è, quindi entrate sul forum e venite in sezione PC sfogliando fino alla fine la rubrica per scoprirlo!

Infine, la sfida del mese! Chi di voi riuscirà a sbloccare l’achievement?

Enjoy e buona permanenza!

Lo staff del forum della sezione PC