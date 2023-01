Forspoken sta arrivando e ve lo ricorda con un nuovo trailer esplosivo

Forspoken è uno dei titoli più importanti del 2023, o almeno di questa prima parte dell’anno, e il nuovo trailer cinematografico ci ricorda che va aspettato.

E che potete ancora preordinarlo su Amazon, tra l'altro, nel caso non vogliate rimanere senza la vostra copia del gioco al day one.

Un titolo che, per altro, è stato solo l’ennesimo videogioco del 2023 ad essere stato rimandato lo scorso anno nella lista dei giochi che dovevano uscire nel 2022.

Forspoken si è messo in mostra di recente anche con una demo per PlayStation 5, che tuttavia ha messo in luce anche un problema.

Non manca molto, infatti, all’uscita di Forspoken prevista per il 24 gennaio 2023, mentre Square Enix continua a caricare l’hype con un nuovo trailer.

Precisamente un cinematic trailer, che mette in mostra l’aspetto più evocativo e hollywoodiano della produzione.

Eccolo qui:

«Unisciti a Frey Holland mentre viene misteriosamente trasportata da New York City ai meravigliosi ma crudeli paesaggi di Athia. Nel suo viaggio per trovare la via di casa, deve guardarsi dentro per superare le battaglie contro i contorti Breakbeast e gli infidi Tantas.»

Non si tratta ovviamente del gameplay, che rimane quello che abbiamo già visto e conosciuto negli scorsi mesi quando Square Enix ci ha dato la possibilità di vedere e/o provare con mano il gioco.

Di Forspoken vi abbiamo parlato anche noi di recente, proprio in una di queste occasione in cui abbiamo messo le mani sulla produzione: qui trovate la nostra anteprima.

E se la demo del gioco proprio non vi ha convinto, sappiate che Square Enix ci tiene comunque a condividere delle buone notizie con tutta la community.

