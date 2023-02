Forspoken, la doppiatrice di Frey: «ci sono cose che potrebbero far storcere il naso»

Forspoken, il gioco open world fantasy di Square Enix, è disponibile ormai da alcuni giorni, sebbene a quanto pare le polemiche non accennano a placarsi.

L’ultimo progetto di Luminous Production (potete mettere mano all’edizione con steelbook esclusiva su Amazon) era senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi di questo inizio 2023, nonostante abbia in parte tradito le aspettative del pubblico.

Nella nostra recensione vi abbiamo in ogni caso spiegato che «il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità.»

Ora, come riportato anche da GameSpot, sembra proprio che l’attrice principale del gioco sia stanca di certe critiche cringe postate sui social.

La doppiatrice di Frey, Ella Balinska, ha infatti letto tutti i discorsi che circolano in rete e ha deciso di dire la sua, in maniera chiara e diretta.

«Ci sono cose che tutti noi facciamo e che potrebbero far storcere il naso ad altre persone», ha dichiarato Balinska a The Verge. «Penso che la gente abbia sempre una reazione positiva o negativa a qualcosa che non sono abituati a vedere, e questo va benissimo perché è il modo in cui incitiamo al cambiamento».

Balinska ha aggiunto che pensa alla sua bambina di otto anni quando parla dei progetti che è orgogliosa di aver realizzato, e l’idea di giocare a un gioco in cui è di fatto la protagonista l’ha lasciata senza parole.

«Non avrei mai pensato di giocare al piano di sotto, con il figlio della parrucchiera di mia madre mentre lei si faceva fare i capelli», ha spiegato Balinska. «Ora, pensare che lui possa prendere questo gioco e giocare nei miei panni, è semplicemente incredibile. E spero che ispiri altre persone a capire che se ci si impegna abbastanza, può accadere qualcosa di veramente folle».

