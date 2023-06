Forspoken per PS5 al prezzo più basso di sempre! -63%

Se siete appassionati di videogiochi fantasy ricchi di azione, avventura e magia, allora è giunto il momento di lasciarvi catturare dal fascino indescrivibile di Forspoken, attualmente disponibile su Amazon al prezzo più basso mai visto fino ad ora! Infatti, solitamente Forspoken viene proposto a 79,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 29,99€, con un risparmio reale di 50€ e uno sconto del 63%.

La storia di Forspoken è incentrata su Frey, una giovane donna americana di 21 anni che si trova improvvisamente proiettata in un universo parallelo attraverso un portale interdimensionale. L'ambiente, popolato da creature arcane e mostri temibili, offre avventure esaltanti. Grazie a un bracciale magico, Frey possiede abilità straordinarie come la telecinesi e la manipolazione degli incantesimi.

Advertisement

Forspoken offre un gameplay dinamico e adrenalinico, permettendo a Frey di muoversi con agilità, scalare pareti ripide e compiere acrobazie per raggiungere velocità stupefacenti. Tra le varie magie a disposizione, Frey ha la capacità di evocare uno scudo luminoso per proteggersi, lanciare attacchi elementali basati su acqua, fuoco, terra e ghiaccio, e persino di diventare invisibile per attaccare i nemici in modo inaspettato.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "Forspoken è un gioco fatto di alti e bassi. Il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità. A salvare la situazione, però, ci pensano un sistema di esplorazione estremamente funzionale e un combat system molto vario e divertente, oltre che spettacolare".

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall'abbigliamento all'intrattenimento, tra cui le migliori TV gaming per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.