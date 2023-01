Forspoken, i requisiti minimi e raccomandati soddisfano a metà

Forspoken, il gioco open world di Square Enix, approderà ovviamente anche su PC, tanto che sono da poco emersi i requisiti minimi e raccomandati ufficiali.

Il nuovo progetto di Luminous Production (potete prenotare l’edizione con steelbook esclusiva su Amazon) è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi dell’anno.

Ora, dopo che alcune settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima, con una build che ci ha permesso di scoprire maggiori dettagli sul gameplay, è il momento di fare il punto sulla versione PC.

Quindi, dopo che anche i possessori di PS5 hanno avuto modo di testarlo con mano, Square Enix ha infine annunciato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Forspoken.

Raio Mistuno, creative producer del gioco, è intervenuto in un livestream per comunicare informazioni sul gioco e svelando quindi anche i requisiti di sistema ufficiali della versione PC (via ResetEra).

I requisiti di sistema ufficiali per quanto riguarda l’edizione PC di Forspoken sono quindi abbastanza “amichevoli”, sebbene chi vorrà davvero spremere la potenza del titolo dovrà andare incontro a richieste un tantino più pretenziose.

Poco sotto, l’immagine che mostra le specifiche tecniche del gioco.

I requisiti minimi, come specificato poco sopra, non sono male, visto che il gioco potrà girare a 720p e 30 fotogrammi al secondo anche solo con una GeForce GTX 1060.

Vero anche si richiede per i raccomandati una GeForce RTX 3070 e 24 GB di RAM per poter vedere il gioco a 1440p e 30 fps, oltre alla richiesta di una GeForce RTX 4080 e i 32 GB richiesti per i 4K a 60 fps, oltre a 150 GB di spazio sui vostri hard disk.

Ricordiamo che l’uscita del gioco è attualmente prevista per il 24 gennaio 2023, con l’augurio che questa volta la data possa davvero essere quella definitiva.

Restando in tema, insieme a quella di Forspoken, su PlayStation Store di PS5 sono arrivate diverse nuove demo gratis per provare i giochi in arrivo.