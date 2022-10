Foretales | Recensione – Un Robin Hood che ruba anche ai poveri

Foretales è la nuova avventura medievale sviluppata da Alkemi e distribuita da Dear Villagers su PC e Nintendo Switch.

Piattaforma: PC, SWITCH Genere: avventura, gioco-di-carte Data di uscita: 15 Settembre 2022 Sviluppatore: Alkemi Distributore: Dear Villagers Alkemi

Descritto dagli stessi sviluppatori come un narrative card game, Foretales si presenta come un vero e proprio gioco da tavolo interattivo, nel quale saranno proprio le carte a costruire la struttura narrativa dell’avventura.

Ciò che rende il titolo così particolare è la possibilità di costruire, carta per carta, una storia complessa e ramificata, all’interno della quale ogni scelta del giocatore ha un impatto importante su ciò che accadrà in futuro.

La sinossi ufficiale racchiude, in poche parole, l’essenza del gioco e della sua narrazione.

«Decidi il destino del mondo in questo ingegnoso gioco di carte story-driven. Foretales offre una visione unica del genere di avventura, con una moltitudine di stili di gioco e percorsi narrativi attraverso i quali puoi salvare il mondo… o causarne la fine».

Durante la nostra run su Nintendo Switch (potete trovare la Lite in sconto su Amazon) abbiamo avuto modo di confermare quanto detto nel provato lo scorso maggio.

L’intero gameplay si basa sulla possibilità di intraprendere diversi percorsi per far procedere la storia in una determinata direzione. Foretales è infatti concepito per essere giocato e rigiocato, in modo da esplorare ogni ramificazione possibile della storia e da immergersi completamente nel mondo di gioco.

L’idea degli sviluppatori di creare un gioco a cui «probabilmente non avete mai giocato prima» è quindi decisamente riuscita: Foretales è un’avventura particolare, avvincente e ricca di sorprese.

Un’avventura molto Disney

Foretales si presenta come un’avventura di carte dal sapore decisamente Disneyano. Ambientata in uno scenario medievale e colorato, la storia racconta le vicende di Volpain, un animale antropomorfo che ricorda indiscutibilmente Robin Hood in uno dei suoi tanti travestimenti.

L’intera storia, le ambientazioni e i personaggi regalano un piacevole e nostalgico feeling Disney: proprio come l’eroe che rubava ai ricchi per donare ai poveri, anche Volpain è accompagnato da un fedele Little John in versione tigre e da tanti altri animali antropomorfi dal design particolare e simpatico.

A differenza di Robin Hood però, Volpain è un piccolo ladruncolo che, quando si tratta di rubare, non fa distinzione tra ricchi e poveri. Il fedele amico Leo si comporta invece come una vera e propria “voce della coscienza”, che redarguirà il nostro eroe ogni qualvolta compirà un’azione deplorevole.

Sarà proprio la voce di Leo a ricordare al giocatore che rubare e uccidere è sbagliato, offrendo continuamente preziosi suggerimenti per proseguire con la storia evitando inutili spargimenti di sangue.

Il gioco propone una grande varietà di scenari, all’interno dei quali il giocatore dovrà muoversi per completare le missioni. In questo senso, come in un vero gioco da tavolo o nei videogiochi di vecchia generazione, la fantasia del giocatore gioca un ruolo fondamentale nella costruzione delle città, degli affollati mercati medievali e dei pericolosi vicoli oscuri.

Lo stesso vale per le vicende narrate: saranno i dialoghi tra i diversi personaggi a stimolare l’immaginazione del giocatore e a creare delle vere e proprie immagini mentali del viaggio dei simpatici animaletti antropomorfi.

Raccontare una storia con le carte

Foretales è una storia dalle mille sfaccettature, che può essere giocata e rigiocata ottenendo esiti sempre differenti.

L’intero gioco è suddiviso in diversi scenari. Il tabellone iniziale pone il giocatore di fronte alla primissima scelta: quale scenario intraprendere per primo? Ogni scelta influenzerà gli eventi futuri e aiuterà o meno a impedire il verificarsi di determinati eventi.

All’inizio dell’avventura, Volpain ruberà una Lira magica che si rivelerà maledetta: il nostro eroe inizierà ad avere visioni terribili e catastrofiche e dovrà agire in tempo per evitare che si verifichino.

Questi eventi al limite dell’apocalittico saranno visualizzati sul tabellone con un numero, che indica il numero di turni entro cui la visione diverrà realtà.

All’inizio del gioco veniamo subito posti davanti a una scelta difficile: salvare uno dei nostri personaggi da morte certa o impedire che un intero gruppo di minatori venga sterminato? Quale dei due eventi ci aiuterà a prevenire la catastrofe?

L’intero sviluppo della trama di basa sulle scelte del giocatore, che potrà anche decidere di ricominciare da capo, rigiocare determinati scenari con personaggi diversi o prendere decisioni opposte a quelle prese in precedenza.

Ogni scelta differente avrà sempre un impatto sugli sviluppi della storia, anche se minimo. Per esempio, ripetere lo stesso scenario con un personaggio differente richiederà strategie diverse per ottenere lo stesso obiettivo.

Ogni personaggio del gioco ha infatti abilità diverse, che possono tornare più o meno utili a seconda dell’obiettivo dello scenario che si sta giocando.

Per esempio, le carte abilità di Volpain serviranno quasi sempre a rubare monete agli avversari o a saccheggiare magazzini e cantine. Leo ha invece il potere di fiutare la presenza di cibo all’interno delle carte scenario, aiutando in questo modo a recuperare salute dopo e durante le battaglie.

Evitare catastrofi e salvare il mondo

Il gioco si apre con un tutorial, che introduce il giocatore al particolare gameplay e al tabellone delle missioni.

Ogni missione presente sul tabellone porterà Volpain e due personaggi a scelta in uno scenario particolare, che potrà essere una città, un bosco, un castello e tanto altro.

Come già spiegato, durante la partita avremo possibilità di scegliere la missione che riteniamo in grado di scongiurare gli eventi catastrofici mostrati dalle visioni di Volpain.

Una volta scelta la carta missione avrà inizio il vero gameplay: questa volta sul tabellone troveremo tre o più carte ambiente, che potranno essere un mercato, un porto, un castello e così via. Una volta visitate, le carte ambiente verranno sostituite da altre presenti nel mazzo e consultabili in qualsiasi momento.

All’interno degli ambienti sarà possibile utilizzare le carte abilità dei personaggi, posizionate in basso a sinistra, per ottenere l’effetto desiderato. Ad esempio, quando si è a corto di soldi è possibile utilizzare l’abilità di Volpain per derubare altri personaggi per accumulare carte monete. Oppure, le abilità di Leo ci aiuteranno a fiutare la presenza di cibo e a comprarlo (o rubarlo) dalle taverne o dai magazzini per recuperare carte salute.

Questa tipologia di carte sarà invece posizionata in basso a destra, insieme alle carte fama, che ci aiuteranno a ottenere nuovi alleati, e alle carte morte, che faranno fuggire i nemici in battaglia. Nello stesso mazzo troveremo alcune carte con oggetti speciali, come spade, pugnali, bottiglie di rum o dinamite, che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi più in fretta.

Allo stesso tempo, potremo accumulare carte alleato, in modo da ricevere un prezioso aiuto durante le battaglie più difficili.

Infine, in basso e in centro alla schermata troveremo le carte personaggio, che useremo per impostare le abilità che preferiamo, per curarci e per ottenere determinati effetti utilizzando le carte con oggetti speciali.

Non ogni carta presente sul tabellone di gioco è necessaria ai fini della storia. Tuttavia, molte di esse possono essere utilizzate per accumulare cibo, fama e altre carte fondamentali perché le missioni successive vadano a buon fine.

Il procedere dell’avventura potrebbe sembrare molto semplice e lineare: infatti, sapremo sempre in anticipo che effetto avrà una carta su un’altra. Tuttavia, col procedere del gioco diventerà sempre più difficile capire quale sia la scelta migliore da giocare. In alto a destra potremo anche sfruttare il pulsante suggerimenti per ottenere preziosi indizi su come procedere, anche se durante la nostra run abbiamo trovato alcuni indizi un po’ poco chiari.

L'eroe dell'avventura sceglie la sua missione

Oltre alla fase di esplorazione, il gioco propone una lunga serie di combattimenti. A seconda di come decideremo di comportarci durante le missioni, Volpain sarà inseguito da un numero variabile di nemici.

Il gioco ci ricorderà sempre che uccidere è sbagliato e che le nostre azioni hanno delle conseguenze. Durante le battaglie, a seconda delle carte in nostro possesso, è quasi sempre possibile evitare lo scontro corrompendo i nemici con le monete o utilizzando le carte fama e morte.

Più lunga sarà la scia di morte che ci lasceremo alle spalle, più alto sarà il numero di guardie che ostacolerà il nostro cammino.

Optare per la violenza è spesso controproducente, poiché in seguito alle battaglie sarà necessario esplorare un numero infinito di carte ambiente in cerca di cibo per curare i nostri personaggi.

Una via di mezzo tra un gioco da tavolo e un libro fantasy medievale

Foretales è un gioco caratterizzato da un design molto particolare. Grazie al gameplay simile a un gioco da tavolo e ai disegni in perfetto stile fumetto, addentrarsi nei diversi scenari e viverne le storie è un po’ come leggere un buon libro ambientato nel medioevo.

Lo stesso vale per i protagonisti: sebbene sia possibile vederli solamente tramite poche carte, essi sono talmente ben caratterizzati da sopperire alla mancanza di filmati e di un vero gameplay tradizionalmente inteso, in cui ci si muove fisicamente lungo gli scenari, che qui sono “semplicemente” parte dei tabelloni.

Volpain e le sue visioni

Durante le partite abbiamo infatti avuto l’impressione di avere il pieno controllo dei personaggi e delle loro abilità.

La colonna sonora dai toni allegri e ritmati non fa che arricchire un mondo di gioco già di per sé perfettamente caratterizzato e ricco di dettagli.

Durante la nostra run su Nintendo Switch abbiamo però sperimentato alcuni fastidiosi crash che ci hanno costretti a ricominciare da capo diversi scenari. La speranza è che il supporto degli sviluppatori permetta, con delle patch, di risolvere questi problemi, che non ci hanno impedito di concludere l’avventura, ma che risultano comunque molto fastidiosi, quando accadono.

Inoltre, segnaliamo in chiusura che purtroppo al momento il Foretales non è disponibile in italiano, ma solamente in inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese.

Versione recensita: Nintendo Switch