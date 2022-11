Football Manager 2023: acquistalo ora con il 33% di sconto su CDKeys!

Continuano gli sconti sul popolare store online CDKeys, che propone tantissimi titoli con sconti incredibili, tra cui triamo anche il nuovo Football Manager 2023, così da iniziare alla grande la vostra carriera calcistica.

In Football Manager 2023 potrete mettere alla prova le vostre abilità manageriali contro l’IA più avanzata nella storia della serie. Grazie a un processo decisionale completamente rivisto, gli avversari saranno sempre più astuti, ma potrai affrontarli con nuove istruzioni tattiche senza palla improntate su difesa e contropiede.

Nel titolo potrete vivere i momenti più importanti con maggiore enfasi grazie alle licenze ufficiali di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Le competizioni per club UEFA prenderanno vita grazie a sorteggi rivisti e formazioni, tabelloni e grafiche per i gol ufficiali.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che “con l’edizione 2023, Football Manager porta a compimento un triennio importante, che ha visto l’introduzione di nuove colonne portanti per il gameplay, come il Centro Dati, lo Squad Planner e l’aumento dell’importanza dei procuratori, tutte atte ad avvicinare sempre di più il manageriale di Sports Interactive alla realtà. Come se non bastasse, sono stati compiuti passi avanti sia dal punto di vista delle licenze, con tutte e tre le competizioni ufficiali UEFA riprodotte, sia da quello del motore di gioco, ancora legnoso ma comunque sempre più ricco di possibilità“.

Solitamente, Football Manager 2023 viene venduto a 53,09€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 35,39€, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 17,7€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo videogioco molto recente a prezzo scontato.

