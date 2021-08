Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa ad un prezzo imperdibile tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 6 agosto 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai dispositivi Fire TV che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il nuovo modello di Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) a soli 24,99€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino, con uno sconto del 38%.

La Fire TV Stick è lo strumento ideale per lo streaming dei vostri contenuti preferiti su qualsiasi monitor o televisore dotato di ingresso video HDMI fino alla risoluzione massima di 1080p (FullHD).

La Fire TV Stick vi consente di accedere a tutti i più popolari servizi di streaming, compresi YouTube, Netflix, Infinity+, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, RaiPlay ed altro ancora. Grazie al suo telecomando vocale con supporto Alexa potrete usare la vostra voce per avviare la riproduzione o cercare qualsiasi contenuto. Inoltre, è possibile accendere, spegnere o regolare il volume dei dispositivi compatibili, come TV o soundbar.

La Fire TV Stick ha un design compatto che le consente di essere collegata rapidamente e in maniera del tutto invisibile alla vostra TV. Infine, le sue ridotte dimensioni le consentono di essere trasportata ovunque vogliate, portandola anche in vacanza con voi.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui dispositivi Fire TV tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon: sconti sui dispositivi Fire TV

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon