Microsoft Flight Simulator 2020 vittima di review bombing (e la motivazione è davvero strana)

Microsoft Flight Simulator 2020 è un gioco decisamente imponente, con una dimensione di ben oltre 90 GB. A meno che non abbiate acquistato il gioco in edizione fisica, c’è da dire che il download del titolo in formato digitale necessiterà di un bel numero di ore per essere portato a termine.

A quanto pare, la cosa non è andata giù all’utenza Steam, considerando che il download sulla piattaforma Valve è in realtà solo un launcher. Quando si avvia il gioco per la prima volta, il launcher inizierà infatti a scaricare dozzine di giga di contenuti di gioco. Questo, sfortunatamente, necessiterà di oltre due ore per poter downloadare il necessario (in base ovviamente anche alla propria velocità di connessione).

Ciò ha innescato un nuovo caso di review bombing su Steam ai danni di Microsoft Flight Simulator 2020, da parte dell’utenza indisposta dai lunghissimi tempi di attesa che portano a un secondo problema ben maggiore.

Steam should probably extend the 2 hour refund timer for Fight Simulator pic.twitter.com/7TAP4Iuyu7 — garry (@garrynewman) August 18, 2020

In breve: molti giocatori non possono giocare a questa nuova versione di Microsoft Flight Simulator prima dello scadere del tempo necessario a recensire un prodotto. Anche il preload del gioco – fermo a circa 500 MB di dati, ossia meno dello 0,5% della dimensione complessiva del gioco su disco – non permette alcunché.

«Terribile, semplicemente orribile», si legge in una recensione negativa su Steam di tale Sgruggy. «Speravo che sarebbe stato fantastico, invece sono rimasto davvero deluso. La grafica sembrava davvero buona nel trailer, ma è tutto sfocato e gli alberi sono come macchie. Vorrei riavere i miei 60 dollari indietro, ma poiché ho passato 3 ore a scaricarlo non posso più farlo».

E ancora, «Questo gioco elude le norme sui rimborsi di Steam» leggiamo in un’altra recensione negativa dell’utente MRInvidian. «L’intero processo di installazione del gioco viene eseguito tramite il gioco stesso. Steam installa 500 MB di dati e un file eseguibile, ma tutto i file necessari per giocare vengono scaricati una volta avviato. Questo gioco contiene oltre 90 GB di dati.»

Ciò significa che la maggior parte delle persone impiegherà più di due ore per installare questo gioco e che se non saranno in grado di avviarlo per una qualche ragione non potranno essere rimborsati in alcun modo.

Insomma, si tratta davvero una brutta gatta da pelare per Microsoft e Valve. Staremo a vedere se nelle prossime ore verranno presi provvedimenti al riguardo.

Se volete saperne di più sul gioco, vi suggeriamo vi gustarvi la nostra ricca video recensione di Microsoft Flight Simulator 2020, per capire se si tratta del prodotto che fa per voi.