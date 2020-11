Fire TV e Kindle in offerta anticipata per il Black Friday

Amazon, in anticipo sul Black Friday, ha lanciato un’interessante promozione su vari dispositivi Fire TV Stick e Kindle.

Ad esempio, potete acquistare la nuova Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione a soli 39,99€, rispetto ai 59,99€ di listino. Con una potenza maggiore, un processore estremamente rapido, il supporto per reti Wi-Fi 802.11ac e un’antenna dal nuovo design, Fire TV Stick 4K ti offre un intrattenimento in streaming 4K Ultra HD più completo.

Trovare contenuti in 4K Ultra HD su Fire TV non è mai stato così semplice: basta premere un pulsante e chiedere “Alexa, cerca film in 4K” o sfogliare i contenuti consigliati sulla Home. Fire TV Stick 4K ha molto più spazio di archiviazione per app e giochi di qualsiasi altro lettore multimediale in 4K sotto i 100€.

Il telecomando Alexa di nuova generazione è dotato di appositi tasti per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili: puoi accenderli e spegnerli, regolare il volume oppure disattivarlo. Basta premere un tasto e chiedere ad Alexa di cercare, far partire e controllare la riproduzione di film e serie TV.

Invece, se preferite dedicarvi alla sana lettura di libri, il Kindle con luce frontale integrata è quello che fa per voi. Pensato per la lettura, è dotato di uno schermo touch antiriflesso per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Ricordiamo che gli iscritti a Prime hanno inoltre accesso illimitato a un’ampia selezione di libri, riviste e molto altro.

