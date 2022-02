Fire TV Cube al prezzo più basso di sempre su Amazon! Sconto del 38%!

Anche oggi, lunedì 28 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al box multimediale Fire TV Cube, che attualmente potete portarvi a casa a soli 74,99€, rispetto agli usuali 119,99€ di listino, per un risparmio reale di 45€.

Fire TV Cube è equipaggiato con un potente processore esa-core, grazie al quale potete godere di tutti i vostri contenuti preferiti in 4K Ultra HD, con supporto anche alle tecnologie Dolby Vision, HDR e HDR10+.

Si tratta del dispositivo Fire TV più veloce e potente di sempre e, come al solito, l’assistente vocale Alexa è integrato e ci consente di accendere la TV, abbassare le luci e riprodurre il contenuto che vogliamo anche dall’altra parte della stanza.

Ma non solo! Fire TV Cube, grazie ad Alexa, sarà in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo box multimediale risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

