Fino al 75% di sconto sui giochi strategici di Ubisoft

Tornano le offerte su Ubisoft Store che vi consentono di acquistare vari videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Anno o Heroes Of Might And Magic, a prezzi imperdibili!

Un titolo di sicuro richiamo è Anno 1800 – Complete Edition, titolo in cui i giocatori prenderanno in mano il loro futuro, muovendosi attraverso la rapida evoluzione tecnologica e la spietata arena politica del 19º secolo, nel tentativo di costruire un impero capace di estendersi dalle città europee piene di smog alle fitte giungle del Sud America. Unendo le apprezzate funzionalità e una rinnovata giocabilità, Anno 1800 segna l’inizio di una nuova era per la serie, nella quale i giocatori potranno lasciare un segno in un momento cruciale della storia dell’umanità. Oltre al gioco base, la Complete Edition di Anno 1800 comprende il Season 1 Pass, che include i DLC Tesori sommersi, Botanica e il Passaggio, e il Season 2 Pass, che consente di avere, oltre a tre armamenti esclusivi, anche i tre DLC in arrivo:

• Sede del Potere: mostra il potere della tua città con un palazzo e dipartimenti governativi prestigiosi per dare impulso alla tua economia con una serie di politiche.

• Raccolto Abbondante: porta le meraviglie dell’agricoltura meccanizzata in campagna aumentando l’efficienza delle tue fattorie con trattori e altro ancora.

• Terra dei Leoni: raggiungi il continente meridionale e unisci le forze con un Imperatore sotto assedio per dare vita al deserto grazie al nuovo sistema di irrigazione.

Solitamente Anno 1800 – Complete Edition viene proposto a 99,99€, ma oggi potrete averlo a soli 49,99€, con uno sconto del 50%.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo.

