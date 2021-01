Fino al 57% di sconto sui titoli di prossima uscita su Instant Gaming!

Il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi di prossima uscita a prezzo scontato.

Ad esempio, potete prenotare Little Nightmares II a soli 21,99€, rispetto ai 30€ di listino. Il gioco farà prendere il controllo di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo gioco e controllata dal computer in questo nuovo capitolo. I giocatori dovranno collaborare con Six per risolvere gli enigmi, scoprire i segreti più cupi del mondo di gioco e fuggire dai suoi mostruosi abitati, come il terribile Cacciatore o la grottesca Insegnante.

Piuttosto interessante anche Hitman 3, capitolo conclusivo della nota trilogia di IO Interactive, proposto a soli 38,49€, rispetto ai 60€ di listino. Gli sviluppatori hanno già anticipano che «ogni location di missione che troverete in Hitman 3 sarà meticolosamente dettagliata e e ricca di opportunità creative.» Un’idea che, va da sé, fa leccare i baffi agli appassionati della saga. «Ci siamo assicurati che il gioco offra una libertà senza eguali, affinché i giocatori possano completare i loro obiettivi con il mondo di gioco che reagisce a ogni singolo gesto.»

Infine, abbiamo Biomutant, RPG open-world post-apocalittico con un combat system unico in stile arti marziali che ti permette di combinare corpo a corpo, tiro e abilità d’azione mutanti. Potremo esplorare questo mondo aperto e quello che si trova sotto la superficie a piedi, con un mech, in mongolfiera e molto altro. Nel gioco, una piaga sta rovinando la terra e l’Albero della Vita sta sanguinando la morte dalle sue radici. Le tribù sono divise, hanno bisogno di qualcuno abbastanza forte da unirle o distruggerle.

