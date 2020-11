Fino a 500€ di sconto sulla Gamma Surface di Microsoft per il Black Friday 2020!

Microsoft, sul suo store ufficiale, ha lanciato diverse promozioni imperdibili che vi consentono di acquistare diversi prodotti della gamma Surface con sconti fino a 500€, ma non solo! Infatti, troviamo anche altre offerte inerenti Xbox One S e videogiochi Xbox.

Ricordiamo che comprando direttamente sul Microsoft Store potrete usufruire di alcuni vantaggi non trascurabili, come la spedizione gratuita in 2-3 giorni lavorativi, resi entro 60 giorni per un qualsiasi motivo, 90 giorni di assistenza gratuita e miglior prezzo garantito per 60 giorni.

Ad esempio, tra i prodotti in sconto trovate il notebook Surface Laptop Go, equipaggiato con un processore Intel Core i5 di decima generazione, 4GB o 8GB di RAM LPDDR4x, display touchscreen PixelSense da 12,4″ e una eMMC da 64GB o SSD da 128GB o 256GB per l’archiviazione dei propri dati, è un prodotto facile da trasportare, grazie al suo peso minimo di 1.110g e solo 15,69mm di spessore. Il computer portatile consente un’elevata produttività per l’arco dell’intera giornata, grazie alla sua autonomia massima di 13 ore. L’accesso al sistema operativo Windows 10 avviene con un solo tocco tramite impronta digitale con il pulsante di alimentazione (disponibile su alcuni modelli), mentre la digitazione risulta estremamente confortevole grazie alla tastiera di dimensioni standard.

Il notebook Surface Laptop Go è il prodotto ideale per la produttività quotidiana e lo streaming di contenuti, in virtù anche del suo audio pieno e nitido creato da Omnisonic e Dolby Audio.

Inoltre, è possibile risparmiare ulteriormente con il Pacchetto Surface Laptop Go che include un dispositivo Surface Laptop Go a scelta ed un abbonamento Microsoft 365 di 15 mesi al prezzo di 12. In aggiunta, potete risparmiare il 20% su accessori opzionali come penna, mouse, cuffie o dock e fino al 50% su una selezione di borse e custodie.

Offerte Microsoft Store per il Black Friday 2020