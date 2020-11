Fino a 430€ di rimborso sull’acquisto di prodotti ASUS Gaming selezionati

ASUS ha lanciato un’interessante iniziativa che consente di ottenere fino a 430€ di rimborso acquistando un prodotto o un insieme di prodotti promozionati. I prodotti prestati, noleggiati, forniti come campione o usati sono esclusi dalla Promozione. Una bolla di consegna, una ricevuta o una conferma d’ordine di un rivenditore (in caso di acquisti su Internet) non sono una prova di acquisto sufficiente.

Sfruttare la promozione è molto semplice:

Acquistate un prodotto ASUS idoneo tra il 26 ottobre e il 22 novembre 2020

Inserite le informazioni richieste nel modulo di registrazione tra il 9 novembre e il 4 dicembre 2020

tra il 9 novembre e il 4 dicembre 2020 Dopo una veloce verifica riceverete il vostro rimborso direttamente sul conto bancario

Il numero di prodotti che aderiscono all’iniziativa è molto vasto e comprende articoli come schede madri, schede video, periferiche, case, monitor, AIO Cooling e networking.

Ad esempio, se volete realizzare un configurazione basata sui processori Ryzen di AMD, potrebbe interessarvi l’ottima scheda madre TUF Gaming X570-Pro (Wi-Fi), progettata con componenti di livello militare, soluzioni di alimentazione potenziate e una serie completa di opzioni di raffreddamento. Con un’erogazione di potenza potenziata e opzioni di raffreddamento complete per alimentare le più recenti CPU AMD, oltre al supporto per una memoria e un’archiviazione più rapida, TUF Gaming X570-Pro (Wi-Fi) è la base perfetta per la vostra prossima build da gaming. Dall’ecosistema TUF Gaming Alliance, che rende la compatibilità e in parte il prelievo facile, fino ad un portale software completo per tutte le configurazioni, le schede madri TUF Gaming offrono tutto il necessario per costruire un vero e proprio PC da combattimento.

Piuttosto interessanti anche le cuffie ROG Delta, equipaggiate con una Quad-DAC ESS ad alta risoluzione e connettore USB-C per un vero supporto multipiattaforma.

Di seguito vi proponiamo ve ne proponiamo una nostra selezione.

La nostra selezione