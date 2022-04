Finire Kingdom Hearts con il controller di Dance Dance Revolution non ha senso, ma si può fare

Ai videogiocatori piace misurarsi con stramberie di tutti i tipi: pensiamo a chi riesce a completare assurde sfide giocando bendato, tanto per cominciare. Ma anche a chi decide di usare controller del tutto inappropriati per completare un titolo – come delle banane per Elden Ring, ad esempio. È anche il caso di MomoPkmn95, streamer che ha deciso di sconfiggere tutti i boss di Kingdom Hearts usando un controller-tappeto da danza di Dance Dance Revolution.

«Ma perché?», direte voi. «Perché no?», risponderebbe qualcuno.

Considerando che, come è ben noto, Kingdom Hearts mescola le atmosfere di Final Fantasy a quelle dei mondi Disney, effettivamente giocarci mentre si danza sui pulsanti calpestabili non suona nemmeno come un’idea così tanto peregrina. Ecco che così MomoPkmn95 ha deciso di tentare l’impresa, affrontando i cattivoni del primo capitolo (trovate il cofanetto su Amazon per recuperarlo agilmente) armata della periferica resa celebre dallo storico Dance Dance Revolution.

In realtà, lo spunto per la sua impresa è stato davvero dei più semplici: «ero curiosa di provare a usare un tappeto da danza come controller per PS2» ha raccontato la streamer ai microfoni di PCGamesN. «L’idea ha funzionato, anche se era parecchio limitante».

Il che non ci sorprende. Se volete vedere com’è andata – o se state valutando di ripetere l’impresa per fare un po’ di allenamento dopo i bagordi pasquali – potete trovare il curioso video direttamente di seguito.

Proprio in queste settimane, Kingdom Hearts è tornato sotto le luci della ribalta per la conferma ufficiale di Kingdom Hearts 4. Per ora non si sa molto del nuovo progetto della saga di Tetsuya Nomura, ma abbiamo potuto vedere un teaser trailer in cui Sora è alle prese con una città realistica – il che modifica anche il suo aspetto fisico di conseguenza, rendendolo molto meno cartoonesco che in passato.

Abbiamo già fatto il punto su tutto quello che è stato reso noto sul nuovo capitolo della saga, mentre il nostro Adriano Di Medio ha anche condiviso con voi un po’ di riflessioni su ciò che questo quarto gioco (almeno del filone principale) dovrebbe o non dovrebbe fare.

In attesa di saperne di più, possiamo sempre tornare a giocare le vecchie uscite. Con un tappetino di Dance Dance Revolution, ovviamente.