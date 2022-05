Final Fantasy, Shinji Hashimoto dice addio a Square Enix

Un segno che l’industria dei videogiochi sta maturando, con anni di età alle spalle, è quando i grandi nomi come Shinji Hashimoto, brand manager di Final Fantasy, lasciano il settore.

Hashimoto è stato per oltre un decennio responsabile di Final Fantasy, di cui trovate l’ultimo capitolo su Amazon, in tutti i progetti collegati.

Ovviamente anche durante il lancio dell’amato remake del settimo capitolo, di cui a breve potrebbero arrivare notizie sull’atteso secondo episodio.

Per non parlare di Kingdom Hearts III, con un nuovo capitolo in arrivo il cui annuncio ha scosso tutti i fan della saga (incluso Pippo).

Shinji Hashimoto, classe 1958, è stato il brand manager della serie Final Fantasy per oltre un decennio, e nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di executive officer nel consiglio di amministrazione di Square Enix stessa.

Suo è anche il merito della creazione del brand di Kingdom Hearts, di cui è co-creatore, così come è responsabile del celeberrimo “elevator talk”.

La chiacchierata fatta in un ascensore con i dirigenti Disney, la quale ha portato poi alla storica collaborazione con Square Enix per la creazione delle avventure di Sora e soci.

Dopo tanti anni di servizio presso Square Enix, Hashimoto ha annunciato il suo ritiro tramite Twitter poco fa:

«Grazie a tutti. Andrò in pensione il 31 maggio (martedì) oggi. Durante il mio mandato, sono molto grato a tutti voi in vari campi. D’ora in poi, vorrei supportarvi come fan di SQUARE ENIX. Vi sono davvero grato.»

Auguriamo a Shinji Hashimoto quindi un riposo meritato durante la sua pensione, ricordando uno dei suoi momenti più epici durante una presentazione:

In occasione della PlayStation Experience del 2014, al minuto 1:51 circa, Hashimoto sale sul palco per raccontare con estasi “il ritorno di Final Fantasy VII“ su console PlayStation.

La folla è in visibilio… per poi scoprire che si tratta del porting dell’originale su PS4. Il Remake, infatti, sarebbe stato annunciato solo l’anno successivo.

Shinji Hashimoto è stato ospite anche ad un evento italiano: a Lucca Comics & Games 2018, quando presentò un trailer esclusivo di Kingdom Hearts III e incontrò i fan.