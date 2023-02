Final Fantasy 7 Remake, le modifiche alla storia erano necessarie

Il director di Final Fantasy 7, Yoshinori Kitase ha commentato la natura dei remake dei giochi, spiegando perché Final Fantasy 7 Remake si discosta dalla storia dell’originale.

Il sequel del Remake (potete trovare Intergrade in forte sconto su Amazon) è infatti solo uno dei giochi dedicati alla storyline del settimo capitolo della saga.

Del resto, i giocatori giapponesi possono ora segnare sul calendario il giorno ufficiale dedicato a Final Fantasy 7, da segnare in rosso sul calendario.

In un’intervista rilasciata a VG247, a Kitase – che è anche produttore dei Remake – è stato chiesto di cambiare elementi della storia senza alterare l’impatto del gioco originale.

«Abbiamo affrontato il progetto di FF7 Remake con l’obiettivo di creare qualcosa che potesse essere apprezzato sia dai fan del gioco originale sia da chi non lo conosceva», ha dichiarato Kitase.

«Ho avuto esperienze in cui un gioco che ho amato e con cui mi sono divertito molto in passato è stato rifatto, e l’ho comprato e giocato per l’irrefrenabile nostalgia. È piacevole per un po’, ma il divertimento derivante dalla nostalgia dura solo per le prime sezioni. Me ne sono reso conto a metà strada e non ho continuato a giocare».

E ancora: «Per questo motivo, ho deciso che Final Fantasy 7 Remake non si sarebbe limitato a fare appello alla nostalgia, ma avrebbe incluso anche una nuova storia per dare una sensazione di nostalgia e freschezza allo stesso tempo».

Final Fantasy 7 Remake apporta un numero considerevole di modifiche alla trama dell’originale; alcuni fan lo hanno addirittura descritto come un sequel più che un remake. È chiaro, inoltre, che la storia dei prossimi episodi prenderà nuove direzioni, come conferma Kitase.

«Il risultato di queste modifiche è che, per la Parte 2 e la Parte 3, siamo in grado di offrire ai fan l’emozione di chiedersi quali parti saranno fedeli al 100% all’originale e dove saranno aggiunti nuovi elementi», ha dichiarato Kitase.

