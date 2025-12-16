Una sorpresa decisamente inaspettata per i fan Nintendo e Square Enix: la demo di Final Fantasy VII Remake per Switch 2 è comparsa improvvisamente sull’eShop, pronta per il download. La segnalazione è arrivata nelle ultime ore da diversi utenti, che hanno notato la demo senza alcun annuncio ufficiale preventivo.

In un primo momento, la comparsa del file ha generato un certo allarme anche tra gli utenti del forunm ResetEra. Alcuni utenti hanno infatti riportato una dimensione iniziale di circa 90 GB, un valore decisamente anomalo per una semplice demo e più vicino, semmai, al peso di una versione completa del gioco. Un dettaglio che ha subito acceso dubbi e speculazioni sulla reale natura del download.

Con il procedere dei download, però, la situazione è stata rapidamente chiarita. Come confermato da Liam Allen-Miller, la dimensione effettiva della demo è di 7,9 GB, un valore decisamente più plausibile e in linea con contenuti dimostrativi simili pubblicati su altre piattaforme. L’ipotesi più accreditata è che l’eShop abbia inizialmente mostrato un placeholder legato al pacchetto completo, poi corretto una volta avviato il download reale.

Al momento Square Enix non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito, ma la pubblicazione improvvisa della demo lascia intuire che ulteriori novità su Final Fantasy VII Remake su Switch 2 potrebbero arrivare a breve. La disponibilità di una versione di prova suggerisce che lo stato dei lavori sia ormai avanzato e che la casa giapponese stia preparando il terreno per un annuncio più strutturato.

In attesa di conferme ufficiali, gli utenti possono già mettere mano alla demo e farsi un’idea concreta di come il celebre remake giri sull’hardware di nuova generazione Nintendo. Un debutto silenzioso, ma potenzialmente molto significativo.

Ricordo anche che Square Enix ha da poco confermato risoluzione e frame rate ufficiale di Final Fantasy VII Remake su Switch 2, che dovrebbe girare sorprendentemente bene.