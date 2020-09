Final Fantasy 16 sarà all’evento PS5 del 16 settembre?

Oltre a Final Fantasy VII Remake 2 – titolo provvisorio – il cui sviluppo è stato confermato da Square Enix ormai da diverse settimane, c’è un altro titolo prodotto dalla casa giapponese che è particolarmente atteso dai fan, nonostante non esista ancora l’ufficialità della sua esistenza.

Stiamo parlando di Final Fantasy 16 (o Final Fantasy XVI), sedicesimo capitolo della saga di RPG più famosa di sempre, con molta probabilità in cima alla lista di giochi che gli appassionati della serie vorrebbero vedere su console next-gen, in primis PS5.

Da mesi si vocifera infatti che il gioco possa essere una (presunta) esclusiva PlayStation, sebbene al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale che confermi questa tesi. Per ora.

Il producer Shinji Hashimoto ha infatti condiviso via social l’annuncio dell’evento Sony, previsto per mercoledì prossimo. Considerando che Hashimoto è legato a doppio filo alla saga di Final Fantasy, i fan hanno iniziato a sognare in grande.

Ma non è tutto: sul suo sito ufficiale Square ha pubblicato alcuni annunci di lavoro relativi a un nuovo progetto al momento ancora top-secret. L’unico indizio è però un artwork ufficiale, che potete visionare coi vostri occhi poco più in basso:

L’immagine mostra una vasta città dalle tinte fantasy costruita sulla costa, con un enorme castello che svetta su di essa. In basso a sinistra, un personaggio misterioso con al suo fianco quella che sembrerebbe essere una piccola viverna.

Ricordiamo anche che a fine agosto 2020 Square aveva registrato il profilo Twitter ufficiale di quello che sembrava essere proprio Final Fantasy 16 (nonostante ad oggi sia ancora “chiuso”). Non ci resta quindi che incrociare le dita, sperando che il prossimo 16 settembre Square possa davvero coronare il sogno dei fan della saga di JRPG.

L’ultimo gioco della serie, Final Fantasy VII Remake, è disponibile al momento solo su console PS4.